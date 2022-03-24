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ABD: “Taleban’ın Geri Adımı Verilen Sözlere İhanet”

24.03.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Taleban’ın Afganistan’da liselerin kız öğrencilere kapalı kalmaya devam edeceği açıklamasını “Afgan halkı ve uluslararası topluma verilen taahhütlere bir ihanet’’ olarak niteledi

ABD: “Taleban’ın Geri Adımı Verilen Sözlere İhanet”

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Taleban’ın Afganistan’da liselerin kız öğrencilere kapalı kalmaya devam edeceği açıklamasını “Afgan halkı ve uluslararası topluma verilen taahhütlere bir ihanet’’ olarak niteledi.

Taleban bugün liselerin kız öğrencilere açılacağı açıklamasından geri adım atmış, liselerin “İslam hukukuna uygun olarak bir plan hazırlanana kadar” kız öğrencilere kapalı kalacağını belirtmişti.

Başkent Kabil yakınlarındaki üç liseden öğrenci ve öğretmenler okul yerleşkelerine heyecan içinde gelmiş; ancak Taleban’ın geri adımı sonrası öğrenci ve öğretmenlerden evlerine dönmeleri istenmişti. Bazı öğrenciler kararı gözyaşları içinde karşıladı.

Taleban’ın kız öğrencilerin eğitimi konusunda geri adımı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Sözcü Ned Price bu adımın Taleban’ın Afgan halkına ve uluslararası topluma verdiği sözlere bir ihanet olarak tanımladı. Bu açıklamanın Taleban’ın uluslararası meşruiyet kazanma kabiliyetini etkileyeceğini belirtti.

"Karar hayal kırıklığı"

Uluslararası arenada meşru bir yönetim olarak tanınmayı talep eden Taleban’ın bu geri adımına insan hakları örgütlerinden tepki geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taleban’ın bu kararının büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ve Afganistan’a zarar vereceğini söyledi. Taleban yetkililerine okulların tüm öğrencilere gecikmeden açılması çağrısında bulundu.

Taleban Afganistan’ı yönettiği 1996-2001 yılları arasında kadın ve kız çocukların eğitimini ve iş gücüne katılmalarını yasaklamıştı.

Uluslararası toplumsa Ağustos ayında yabancı güçlerin çekilmesinin ardından ülkede kontrolu ele geçiren Taleban yönetiminin tanınması için kız çocukların eğitimini öncelikli bir talep olarak ortaya koymuştu.

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Taliban
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