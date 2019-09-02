ABD Taleban’la Taslakta Anlaştı: 5 Bin Asker Çekilecek 5 Üs Kapatılacak

ABD’nin Taleban’la barış müzakerelerini yürüten temsilcisi Zalmay Halilzad, üzerinde mutabık kalınan taslak barış anlaşması kapsamında Amerika’nın Afganistan’da bulunan yaklaşık beş bin askerini çekeceğini ve 135 gün içinde beş üssü kapatacağını açıkladı.

Afgan haber kanalı Tolo News’a konuşan Zalmay Halilzad, Taleban temsilcileriyle aylardır devam eden müzakerelerin ardından varılan anlaşmanın, imzalanmadan önce ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmak zorunda olduğunu vurguladı ancak “İlkesel olarak o noktaya ulaştık” dedi.

Aşamalı çekilme karşılığında Taleban’ın Afganistan topraklarının militanlar tarafından Amerika ve müttefiklerine yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi öngörülüyor.

Anlaşmanın taslak metninde daha geniş tabanlı bir siyasi uzlaşıya varılması ve Taleban ile başkent Kabil’deki Batı destekli hükümet arasındaki çatışmaların sonlandırılması için Afgan gruplar arasında görüşmelere ilişkin bir madde de yer alıyor.

Ancak gelecekte yapılacak müzakerelerin ayrıntıları belirsizliğini koruyor. Taleban gayrimeşru bir kukla rejim olarak nitelediği hükümetle doğrudan ilişki kurmayı reddediyor.