ABD-Taliban barış görüşmelerine ara verildi

KABİL (AA) - Yaklaşık bir hafta önce yeniden başlayan ABD-Taliban barış görüşmelerine, Bagram Hava Üssü saldırıları ve Taliban temsilcilerinin bu konuyu yetkilileriyle görüşmesi için ara verildi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki gün, ABD'nin Bagram Hava Üssü yakınında yaşanan bombalı ve silahlı saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü Taliban temsilcilerine ilettiğini belirtti.

Taliban'ın barışa ne kadar meyilli olduğunu göstermesi gerektiğini ifade eden Halilzad, örgütün bu konuda Afgan halkının beklentilerine nasıl yanıt vereceğini merak ettiklerini vurguladı.

Halilzad, 2 sivilin ölümüne neden olan saldırı ve Taliban temsilcilerinin bu konuyu yetkilileriyle görüşmesi için barış görüşmelerine ara verildiğini kaydetti.

- Görüşmeler tekrar başlayacak

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin de barış görüşmelerindeki bazı konuları üst düzey yetkilileriyle istişare etmek için barış görüşmelerine ara verildiğini açıkladı.

ABD'nin Afganistan'da sivillere yönelik hava saldırılarının devam ettiğini öne süren Şahin, ABD'nin de sivillere yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.