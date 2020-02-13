ABD: Taliban bir hafta için kısmi ateşkesi kabul etti

ABD Savunma Bakanı Esper, Taliban'ın Afganistan'da kısmen ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.ABD Savunma Bakanı Mark Esper, barış görüşmelerinde uzlaşma sağlanabilmesi amacıyla Taliban milislerinin bir hafta boyunca şiddeti azaltacaklarını söyledi. Esper, Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Taliban ile "yedi gün boyunca şiddetin azaltılması yönünde öneriyi" müzakere ettiklerini ifade etti.

Washington, ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanabilmesi için öncelikle şiddetin azaltılmasını talep ediyordu.

ABD'li Bakan, siyasi çözüm için gereken temelin masada olduğunu ve durumun titizlikle incelendiğini kaydetti. "Barış bir şansı hak ediyor" diyen Esper, bunun ön koşulunun tarafların yükümlülüklerine uyması olduğunu da sözlerine ekledi. Esper, Taliban'ın ne kadar ciddi olduğunu anlayabilmek için yedi gün sürenin yeterli olacağının altını çizdi.

Taliban'ın üst düzey bir yöneticisi, AFP haber ajansına dün yaptığı açıklamada Cuma gününden itibaren saldırıları azaltmaya hazır olduklarını söylemişti.