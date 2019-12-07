ABD Taliban görüşmeleri tekrar başladı

Başkan Trump da geçen hafta Afganistan'daki bir ABD üssüne sürpriz bir ziyarette bulunarak Taliban'ın "bir anlaşma yapmak istediğini" açıklamıştı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ABD'li bir yetkili, "ABD, Doha'daki görüşmelere tekrar katılım gösterdi. Görüşmelerin odağında Afganistan içindeki müzakerelere ve bir ateşkese önayak olması için şiddetin azaltılması bulunuyor" ifadesini kullandı.

Varılmaya çalışılan uzlaşı çerçevesinde ABD askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesi de gündeme gelirken, Kabil yönetimi ile Taliban arasında doğrudan bir ilişki kurulması hedefleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık üç ay önce ani bir kararla askıya aldığı görüşmelerin yeniden başlamasıyla, Afganistan'da 2001 yılından beri devam eden savaşın resmen sonlandırılması öngörülüyor.

Taraflar Afganistan'da, ABD'nin tarihinin en uzun savaşını resmen sonlandırmaya gayret ediyor.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Taliban örgütü arasındaki diplomatik görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da tekrar başladı.

Mekik diplomasisi

ABD tarafı için faaliyet gösteren müzakereci Zalmay Halilzad da son birkaç haftadır Afganistan'daki durumun tarafları arasında gizli bir mekik diplomasisi yürütüyor.

Pakistanlı yetkililerle de görüşen Halilzad, üç yıldır Taliban'ın elinde rehin bulunan bir Amerikalı ve bir de Avustralyalı akademisyenin serbest kalmasını sağlayan müzakereleri yürüttü.

Ancak Halilzad'ın aşması gereken bir takım engeller bulunuyor. Kabil yönetimi Taliban'a güvenmezken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasındaki iktidar paylaşımı ile oluşturulan Afgan hükümeti de Taliban tarafından ABD'nin kuklası olarak nitelendiriliyor.

Şiddetin gölgesinde müzakere

Şiddeti azaltmak için yürütülen görüşmeler ise bu şiddetin gölgesinde gerçekleşiyor. ABD ordusunun aktardığı bilgilere göre son 24 saatte Afganistan'da yapılan hava saldırılarında 37 Taliban mensubu öldürüldü. Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri de ek olarak 22 Taliban mensubunu öldürdüğünü açıkladı.