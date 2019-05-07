ABD-Taliban görüşmesinde düğümler çözülmüyor

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Taliban yetkilileriyle ABD temsilcisi arasında 6'ncısı devam eden barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği açıklansa da uzmanlara göre görüşmelerde elde edilen somut bir şey yok.

Eylül 2018'de ABD'nin Afganistan Özel Temsilciliği görevine getirilen ABD'nin eski Kabil Büyükelçisi Zalmay Halilzad'ın Taliban temsilcileriyle 6'ncı görüşmesi devam ediyor.

Siyaset uzmanı Ahmad Saeedi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Görüşmelerde her iki taraf da kendi istek ve endişelerini beyan ediyor. Şu ana kadar gözle görülür bir uzlaşma sağlanmadı." dedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme gibi bir niyetinin olmadığını ifade eden Saeedi, Taliban'ın da ilk isteğinin ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi olduğunu ve bu nedenle görüşmelerin yavaş ilerlediğini söyledi.

Saeedi, Taliban'ın İslam Emirliği, Afgan hükümetinin ise İslam Cumhuriyeti sistemini istediğini belirterek bu yüzden Taliban'ın barış konusunu Afgan hükümeti ile doğrudan görüşmek istemediğini dile getirdi.