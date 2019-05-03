ABD, Taliban ile altıncı kez görüştü

Mücahit, Kabil yönetiminin devamı için ABD'nin güç kullanmaması gerektiğini ve böylece daha fazla can kaybı ve yanı sıra finansal kaybı önleyebileceğini kaydetti.

Taliban temsilcileriyle altıncı kez yaptığı görüşmede dört konuyu ele aldıklarını ifade eden Halilzad, bunların yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi, Afganistan'ın başka ülkeler için tehdit oluşturmaması, Taliban'ın doğrudan Afgan makamlarıyla görüşme yapması ve şiddete son vermek için ateşkesin uygulanması olduğunu kaydetti.

- Taliban ile Barış Süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda birçok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu.

Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

