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ABD Taliban'la 2019'da barış istiyor

18.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

Afganistan'da barışı sağlamak için ABD devrede.

ABD Taliban'la 2019'da barış istiyor

ABD'nin Afganistan Temsilcisi, Nisan 2019'a kadar Taliban'la barış anlaşması sağlamayı hedefliyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Taliban ile Nisan 2019'a kadar barış anlaşması sağlamak istediği belirtildi.

ABD yönetimi, Afgan hükümeti ve Taliban arasındaki görüşmeleri yürütmek için Kabil'de olan Halilzad'ın, yerel basına yaptığı açıklamada, 20 Nisan'a kadar barış anlaşması sağlamayı umduğunu dile getirdiği belirtildi. Afganistan'da 20 Nisan 2019'da başkanlık seçimlerinin yapılması planlanıyor.

ABD'nin eski Afganistan büyükelçisi olan Halilzad'ın, görüşmeler konusunda "temkinli iyimser" ve "umutlu" olduğunu aktardığı da bildirildi.

Taliban'la Katar'da görüşme

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ın, barış görüşmeleri çerçevesinde Katar'da Taliban'la üç gün süren bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Taliban'ın Katar'da ofisi bulunuyor.

Görüşmelere Taliban'ın Herat vilayetindeki eski yöneticisi Hayrullah Hayırha ile eskiden Taliban ordusunu yöneten Muhammed Fazlı'nın katıldığı belirtiliyor. Hayırha ve Fazlı, ABD'nin terör şüphelilerini tuttuğu Guantanamo Bay hapishanesinde yatan Taliban üyeleri arasındaydı. Taliban'ın esir tuttuğu ABD'li çavuş Bowe Bergdahl'ın özgürlüğü kaşılığında 2014 yılında serbest bırakılmışlardı.

Bölgede temasları sürdüren Halilzad'ın Pazar günü de Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile bir araya geldiği belirtiliyor.

Ateşkes önerisi reddedildi

Katar'daki görüşmelere ilişkin Associated Press'e bilgi veren ismi açıklanmayan kaynaklar, Taliban'ın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin ertelenmesini ve tarafsız, geçici bir hükümetin kurulmasını talep ettiğini belirtiliyor. Tacik kökenli İslam alimi Abdul Sattar Sirat'ın adının geçici yönetime liderlik edebilecek adaylar arasında geçtiği belirtiliyor.

AP'nin haberine göre görüşmelerde ateşkes önerisi de gündeme geldi. Ancak Taliban'ın tutukluların serbest bırakılması, Taliban'ın ofis açması ve Taliban üyelerine yönelik seyahat yasağının kaldırılması gibi konularda anlaşma olmadığı için ateşkes önerisini reddettiği aktarılıyor.

Taliban'la yürütülen görüşmelerin hedefinde Afganistan'da barışın sağlanması yer alıyor. Taliban'ın iktidarına son veren ABD'nin 17 yıl önce başlattığı operasyonun ardından, örgüt hâlâ ülkenin yarısını elinde tutmayı sürdürüyor. Taliban, yerel güvenlik güçleri ve hükümet yetkililerine yönelik saldırıları sürdürüyor.

Trump yönetiminin son dönemde Taliban'la siyasi uzlaşma konusuna ağırlık verdiği belirtiliyor. Pakistan'ın geçtiğimiz hafta içerisinde Taliban üyesi üst düzey isimleri serbest bırakmasının arkasında da Taliban'ı müzakere masasına oturtma çabası olduğu belirtiliyor. Pakistan'ın serbest bıraktığı isimler arasında Taliban'ın kurucuları arasında yer alan Molla Abdül Gani Baradar da vardı.

AP,rtr/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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