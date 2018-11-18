ABD Taliban'la 2019'da barış istiyor

ABD'nin Afganistan Temsilcisi, Nisan 2019'a kadar Taliban'la barış anlaşması sağlamayı hedefliyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Taliban ile Nisan 2019'a kadar barış anlaşması sağlamak istediği belirtildi.

ABD yönetimi, Afgan hükümeti ve Taliban arasındaki görüşmeleri yürütmek için Kabil'de olan Halilzad'ın, yerel basına yaptığı açıklamada, 20 Nisan'a kadar barış anlaşması sağlamayı umduğunu dile getirdiği belirtildi. Afganistan'da 20 Nisan 2019'da başkanlık seçimlerinin yapılması planlanıyor.

ABD'nin eski Afganistan büyükelçisi olan Halilzad'ın, görüşmeler konusunda "temkinli iyimser" ve "umutlu" olduğunu aktardığı da bildirildi.

Taliban'la Katar'da görüşme

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ın, barış görüşmeleri çerçevesinde Katar'da Taliban'la üç gün süren bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Taliban'ın Katar'da ofisi bulunuyor.

Görüşmelere Taliban'ın Herat vilayetindeki eski yöneticisi Hayrullah Hayırha ile eskiden Taliban ordusunu yöneten Muhammed Fazlı'nın katıldığı belirtiliyor. Hayırha ve Fazlı, ABD'nin terör şüphelilerini tuttuğu Guantanamo Bay hapishanesinde yatan Taliban üyeleri arasındaydı. Taliban'ın esir tuttuğu ABD'li çavuş Bowe Bergdahl'ın özgürlüğü kaşılığında 2014 yılında serbest bırakılmışlardı.