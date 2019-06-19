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ABD: 'Tanker Saldırılarındaki Mayınlar İran'ınkilerle Benzer'

19.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

ABD Donanması, geçen hafta Umman Körfezi’nde saldırıya uğrayan petrol tankerlerinin birinden çıkardıkları mayının parçalarını ve bir mıknatısı kamuoyuyla paylaştı ve mayınların İran’ınkilere çarpıcı biçimde benzediğini açıkladı

ABD: 'Tanker Saldırılarındaki Mayınlar İran'ınkilerle Benzer'

ABD Donanması, geçen hafta Umman Körfezi’nde saldırıya uğrayan petrol tankerlerinin birinden çıkardıkları mayının parçalarını ve bir mıknatısı kamuoyuyla paylaştı ve mayınların İran’ınkilere çarpıcı biçimde benzediğini açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Kuvvetler (NAVCENT) Komutanı Sean Kid, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fuceyre limanında yaptığı açıklamada, “Saldırıda kullanılan limpet mayını ayırt edilebilir özelliklere sahip ve İran ordusunun askeri geçit töreninde sergilediklerine benziyor” dedi.

Saldırıya uğrayan tankerlerden Kokuka Courageous’un sahibi olan Japon firması, tankerlerine iki uçan cismin hasar verdiğini açıklamıştı ancak NAVCENT bu iddiayı reddetti. Komutan Kido, “Geminin hasar aldığı bölgede oluşan delik, limpet mayını saldırısıyla örtüşüyor ve geminin gövdesindeki çivi delikleri, mayının gemiye nasıl iliştirildiğini gösteriyor” dedi.

NAVCENT komutanı, mayının yerleştirildiği noktanın, gövdenin su üstünde kalan bölümünde olduğunu ve gemiyi batırma niyeti taşımadığını da belirtti.

Sean Kido, NAVCENT’in geminin gövdesinden parmak izi dahil birçok biyometrik bilgi topladığını ve bu sayede bir suç dosyası oluşturulabileceğini söyledi. Kido’nun gazetecilere açıklaması sırasında mayın parçaları ve mayın mıknatısı da sergilendi. Mıknatısın, İran Devrim Muhafızları’nca bırakıldığı öne sürülüyor.

ABD’li komutan “Saldırılarla ilgili bölgesel ortaklarımızla beraber ortak bir soruşturma yürütüyoruz” dedi ancak bu ülkelerin isimlerini vermedi.

ABD ordusu daha önce de İran Devrim Muhafızları’nın Kokuka Courageous’ın gövdesinden patlamamış bir deniz mayınını çıkarırken görüntülerini paylaşmıştı.

İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi ise tanker saldırılarıyla ilgileri olduğu iddialarının haksız ve tamamen yalan olduğunu ve Tahran’ın itibarını lekeleme amacı olduğunu söyledi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars, Hatemi’nin Amerika’nın paylaştığı görüntülerle ilgili, “Videodaki tarih ve yer doğrulanamaz. Amerikalılar herhangi bir görüntü gösterebilir ama bunlar kanıt olarak kullanılamaz” dediğini aktardı.

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