‘ABD Tanker Saldırılarını İran’ın Teşvik Ettiği Kanısında’ 

ABD’li yetkililer, İran’ın geçtiğimiz Pazar günü Hürmüz Boğazı yakınlarındaki dört petrol tankerine yönelik saldırıları düzenlemesi için Husi milisleri ya da Irak’taki Şii milisleri teşvik ettiği görüşünde.

Reuters haber ajansına konuşan ve ABD’nin ulusal güvenlik değerlendirmeleriyle ilgili bilgi sahibi olan ABD yönetiminden iki kaynak, söz konusu saldırıların deniz taşımacılığına yönelik önemli bir tehdit teşkil eden İran tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olarak görüldüğünü belirtti.

İran ise dört tankere yönelik saldırıda rolü olduğu iddialarını yalanlıyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif “ABD yönetimi içindeki aşırıcı şahısların tehlikeli politikalar izlediğini” savundu. Tanker saldırılarını henüz herhangi bir grup üstlenmiş değil.

Bir kaynak ABD yönetimi uzmanlarının Suudi Arabistan’a ait iki ham petrol tankerini, BAE bandıralı bir tankeri ve Norveç’e kayıtlı petrol ürünleri tankerini Hürmüz Boğazı’nın hemen dışındaki en büyük merkezlerden biri olan Füceyre yakınlarında vuran saldırılara İran’ın onay verdiği kanısında olduğunu söyledi.