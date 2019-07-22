ABD Tarafı Menbiç Konusuna Farklı Yaklaşım mı Getiriyor?

ABD'nin söz konusu yol haritasında öngörüldüğü üzere Menbiç’in PYD-YPG unsurlarınca boşaltılması konusunda Ankara’ya herhangi bir tarih vermediği veya yakın geleceğe ilişkin bir vaatte bulunmadığı da iddia edildi. ABD’nin Türkiye’ye hangi yönde önerilerde bulunduğu konusunda Dışişleri Bakanlığı’nca herhangi bir bilgi paylaşımı ise yapılmadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmede, ABD tarafınca Türkiye'ye Suriye konusunda yeni öneriler sunulduğu ileri sürüldü. Türkiye'nin uzun süredir uygulanmasını talep ettiği ve geçen yıl Haziran ayında ortaya çıkmış Menbiç Yol Haritası konusunda da Washington’un farklı görüşleri olduğu öne sürüldü.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Suriye konusunda devam etmekte olan müzakere sürecinde yeni görüşler sunmak üzere Ankara’ya geldi. Görüşmelerde Jeffrey’nin Menbiç Yol Haritası’nın uygulanması konusunda farklı bir yaklaşım sergilediği iddia edildi.

Türk Dışişleri’nden sadece görüşmedeki konu başlıklarına ilişkin bilgi aktarıldı. Buna göre; Jeffrey’in Önal başkanlığındaki heyet ile görüşmesinde, Suriye’deki siyasi çözüm süreci, İdlib’deki durum, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde güvenli bölge oluşturulması, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde anayasa komitesi kurulması konuları ele alındı.

Jeffrey, 1 Mayıs’taki Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile masaya oturmuştu. Ancak o görüşme sonrasında da sadece konu başlıkları hakkında bilgilendirme yapılmış ve Türkiye’nin Washington yönetiminden “DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele” beklentisi yinelenmişti. Bu noktada Ankara yönetimi, Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin askeri ve lojistik destek verdiği PYD-YPG unsurlarını “terör örgütü” olarak kabul ettiği yönündeki görüşünü yinelemesine karşın Washington’un bu unsurlara verdiği desteği geri çekmesi söz konusu olmamıştı. Keza Ankara yönetimi, Menbiç Yol Haritası kapsamında geçtiğimiz yıl Haziran ayında PYD-YPG’nin bu yerleşim bölgesinden Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi yönünde mutabakat olmasına rağmen ABD tarafınca bu yönde adım atılmamış olmasını da eleştirmeye devam ediyor.

Jeffrey başkanlığındaki ABD Heyeti’nin bugünkü ikinci durağı ise Milli Savunma Bakanlığı oldu. Buradaki görüşme halen sürüyor.

