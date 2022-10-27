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  4. ABD tarafından özel olarak eğitildiler! Şimdi Putin için savaşacaklar, 30 bin Afgan aportta bekliyor

ABD tarafından özel olarak eğitildiler! Şimdi Putin için savaşacaklar, 30 bin Afgan aportta bekliyor

27.10.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeçen lider Kadirov, Rusya - Ukrayna savaşı boyunca Putin'e destek verdi. Ordusunun büyük bir bölümünü Ukrayna'ya gönderen Kadirov, son açıklamasında da neredeyse Putin lehine 'fetva' verdi. İngiliz medyasında çıkab haberler ise çok dikkat çekici! Buna göre İngilizler tarafından özel olarak yetiştirilen 30 bin Afgan asker, Putin tarafından kullanılacak.

ABD tarafından özel olarak eğitildiler! Şimdi Putin için savaşacaklar, 30 bin Afgan aportta bekliyor

Rus ordusundaki üst düzey yetkililer İngiliz ordusu tarafından eğitilmiş 30 bin askerin askere alınma sürecini yönetiyor. Afgan Ulusal Ordusu ile Rus lider Vladimir Putin arasında yeni bir iletişim başladı. Taliban'dan sonra uzman askerlerin büyük çoğunluğu saklanma yolunu seçmişti.

SAVAŞTA 'OYUN' DEĞİŞİYOR! AFGANLAR DA DEVREYE GİRDİ

İngiliz medyasına konuşan bir Afgan muhabir, 'Taliban dönemiyle birlikte ülkedeki askerlerin yapacakları bir işleri yok. Ülkeleri yok da denilebilir. Kaybedecek bir şeyleri yok. Bu nedenle Putin safında savaşa dahil olabilirler.' ifadelerini kullandı.

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'HEM İNGİLTERE HEM ABD TAKTİKLERİNİ BİLİYORLAR'

Afgan komandolarının hem İngiltere hem de ABD ordusu tarafından eğitildiklerini bu nedenle iki ülkenin de savaşma prensiplerini bildiklerini belirten Afgan muhabir 30 bin askerin Ukrayna'ya gitmek için hevesli olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Asker Afgan Rusya putin

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