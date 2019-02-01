ABD tarihi anlaşmayı askıya aldı

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray, ülkenin Orta Menzilli Nükleer Silahlar Anlaşması’nı (INF) 6 ay süre ile askıya aldığı açıkladı. ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray, soğuk savaş yıllarından bu yana nükleer sahaların kontrolünü sağlayan Orta Menzilli Nükleer Silahlar Anlaşması’nı (INF) 6 ay süre ile askıya aldıklarını açıkladı. Rusya’nın çok uzun zamandır bu anlaşmanın şartlarının yerine getirmediği ve gizlice bu alandaki araştırmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, kararın NATO desteği ile alındığının altı çizildi. Açıklamada ABD’nin otuz yılı aşkındır anlaşmanın şartlarına göre hareket ettiğini ancak Rusya’nın bu şartları yerine getirmediği belirtilerek anlaşma içerisindeki şartlarla bağlanan tek ülkenin ABD olmayacağı ifade edildi. Rusya’nın 6 ay içerisinde anlaşmayı ihlal eden füze sistemlerini ve ilgili ekipmanı yok etmeme durumunda ABD’nin NATO ve diğer müttefikler ile birlikte gerekli askeri önlemleri alacağı da yapılan açıklamada yer aldı. Açıklamada ayrıca ABD’nin Rusya ile silah kontrolü konusunda diyaloga hazır olunduğu ifade edilirken, bunun gerçekleşmesi durumunda Rusya ve ABD arasındaki ilişkinin dünya için iyi olacağı vurgulandı.

NATO’dan destek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklama sonrası NATO’da konu hakkında açıklama yaptı. 8 maddeden oluşan açıklamada Rusya’nın geliştirmekte olduğu 9M729 roket sistemlerinin INF anlaşmasına uygun olmadığının 4 Aralık 2018 açıklandığı hatırlatarak Rusya’dan bu süreçte mantıklı ve kabul edilebilir bir açıklama gelmediği ifade edildi.

Rusya’yı anlaşma şartlarına hemen uyması konusunda uyaran NATO, ABD’nin anlaşma şartlarında yer alan maddelere göre hareket ettiği ve 6 ay içerisinde Rusya’nın 9M729 sistemlerini yok ederek anlaşma şartlarına uymaması durumunda anlaşmanın sonlandırılmasından sorumlu olacağı sert bir dille ifade edildi.

“Rusya ile yapıcı ilişkiye devam etmek istiyoruz”

NATO’nun Rusya’nın Orta Menzilli Füze sistemlerinden kaynaklanan tehditleri yakından izlediği ve müttefiklerin güvenliği için gerekli adımların atılacağı belirtilen açıklamada, “Müttefikler uluslararası silah kontrolü ve silahsızlanma konusunda kararlıdır. Rusya mümkün kıldığında, Rusya ile yapıcı ilişkiye devam etmek istiyoruz” denildi.

NATO açıklamasını Rusya’nın verilen altı aylık sürenin iyi kullanması uyarısı ile tamamladı. NATO açıklamasında geçen 9M729 sistemleri 480 kilometre menzile sahip. Rusya INF anlaşmasının 500 ila 5 bin 500 kilometre menzile sahip silah sistemlerini kapsadığını belirterek INF anlaşmasını ihlal etmediğini savunuyor. Yapılan bu açıklamalar ile Dünya’da yeniden bir nükleer silahlanma yarışı başlamasından korkuluyor.

