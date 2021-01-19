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ABD tarihi devir teslim törenine hazırlanıyor: 117 askeri araç takviyesi

19.01.2021 22:05 | Son Güncelleme:
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ABD tarihi devir teslim törenine hazırlanıyor: 117 askeri araç takviyesi

ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın devir teslim törenine yönelik tüm hazırlıklar devam ediyor. Binlerce Ulusal Muhafız’ın devir teslim töreninde görev alması beklenirken, Acworth kentinden hareket eden 117 askeri aracı taşıyan tren, Georgia eyaletinden geçerken görüntülendi.

ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden görevi devralıyor. 20 Ocak’ta yapılacak devir teslim törenine yönelik tüm hazırlıkların devam ettiği bildirildi. ABD medyası, binlerce Ulusal Muhafız’ın güvenlik gerekçesiyle törende hazır bulunacağını duyurdu.

ORDU SEKRETERİ MCCARTHY: 21 BİN ULUSAL MUHAFIZ YETKİLENDİRİLDİ

ABD Ulusal Muhafız Bürosu Ordu Sekreteri Ryan McCarthy, ülkenin dört bir yanından 21 bin Ulusal Muhafız’ın devir teslim töreni için yetkilendirildiğini açıkladı. Ulusal Muhafızların güvenlik güçlerine destek olarak görev alacakları ifade edildi.

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117 ASKERİ ARAÇ WASHİNGTON'A SEVK EDİLDİ

Devir teslim töreninde güvenliği sağlamak amacıyla, Acworth kentinden hareket eden 117 askeri aracı taşıyan tren, Georgia eyaletinden geçerken görüntülendi.

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TRUMP İÇİN ASKERİ VEDA TÖRENİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Biden’ın göreve başlamasından hemen önceki gün başkent Washington’dan ayrılmak ve 20 Ocak sabahı Andrews Askeri Üssü’ndeki veda etkinliğiyle görevi bırakmak istediği öne sürüldü. USA Today’in haberine göre, Trump buradan Air Force One isimli başkanlık uçağına binerek Florida’da kendisine ait Mar-a Lago tesislerine giderek görevini tamamlamak istiyor. New York Times gazetesi ise askeri üste düzenlenmesi planlanan etkinlikte kırmızı halıyla bir askeri bandonun da yer alabileceğini aktardı.

(DHA)

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