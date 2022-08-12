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ABD tarihinde bir ilk yaşanmıştı! Trump'ın evine baskında çarpıcı gelişme, aranan belgeler...

12.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evinin, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranması haberi ülkede gündem oldu. ABD tarihinde bir olarak kayıtlara geçen baskınla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Washington Post, baskında gizli nükleer silahlarla ilgili belgelerin arandığı aktardı.

ABD tarihinde bir ilk yaşanmıştı! Trump'ın evine baskında çarpıcı gelişme, aranan belgeler...

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida'da bulunan evi, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından basılmıştı. ABD tarihinde ilk kez yaşanan olaya ilişkin Trump, "Karanlık bir zaman" ifadesi kullanmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeye göre Washington Post, baskında gizli nükleer silahlarla ilgili belgelerin arandığı aktardı.

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'GİZLİ NÜKLEER SİLAHLARLA İLGİLİ BELGELER ARANDI'

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evine geçtiğimiz günlerde FBI tarafından baskın düzenlenmişti. Olayın yankıları sürerken ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’un soruşturma hakkında bilgisi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın evine yapılan baskında gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı belirtildi. Söz konusu kaynakların belgelerin içeriğine dair bilgi paylaşmadığı ve nükleer silahların ABD'ye ya da başka bir ülkeye ait olup olmadığına dair detay vermediği aktarıldı. Ayrıca evde bu yönde belge bulunduğunun net olmadığı ifade edildi.

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ABD ADALET BAKANI: BİZZAT ONAYLADIM

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, evdeki aramanın Trump’ın görevi bırakırken Beyaz Saray’dan bazı belgeleri yasa dışı şekilde evine götürüp götürmediğine dair başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump’un evinde yapılan arama işlemini bizzat onayladığını ifade etmişti. Garland ayrıca, arama işlemini Trump'ın kendisinin açıkladığını vurgulayarak arama izninin kamuyla paylaşılması gerektiğini belirtilmiş, söz konusu izin, ilerleyen saatlerde yayınlanmıştı.

Kaynak: İHA

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Donald Trump FBI
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