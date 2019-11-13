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ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2019 20:54 | Son Güncelleme

ABD’de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülerek Başkan Donald Trump’ı azletmeye yönelik başlatılan azil soruşturması oturumları ABD tarihinde ilk kez canlı yayınlanacak. Trump, azil soruşturmasıyla ilgili soruya “Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum” diye yanıt verdi.

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk defa televizyonlardan canlı yayınlanacak olan Başkan Donald Trump’ın görevden alınmasıyla sonuçlanabilecek oturumlar başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın suçlamaları reddettiği soruşturmada Trump, Ukrayna ile ilgili olarak bulunduğu pozisyonu kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmak ile suçlanıyor.

Temsilciler meclisinde yapılan oturumda verdiği ifadede ABD’nin Ukrayna Vekil Büyükelçisi Wiliam B. Taylor, Trump ile Avrupa Birliği Büyük Elçisi Gordon Sonland arasında 26 Temmuz tarihinde yapılan görüşmede bir personelin Trump’ın “soruşturmalar” konusunda bilgi istediğini duyduğunu belirtti.

Taylor aynı zamanda Haziran ayında Ukrayna’ya vardığında ABD’nin Ukrayna’ya yönelik politikaların düzenlenmesini oldukça sıra dışı ve kafa karıştırıcı bulduğunu söyledi.

TRUMP: AZİL SORUŞTURMASI TAM BİR CADI AVI

Trump, azil soruşturmasıyla ilgili soruya “Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum” diye yanıt verdi.

TRUMP'IN SEÇİMLERİ KAYBETMESİNE SEBEP OLABİLİR

Önümüzdeki birkaç aya uzayabilecek oturumların ABD’nin önündeki politik yaşamı derinden etkileyeceği öngörülüyor. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki ideolojik çekişmenin iyice ortaya çıktığı bu prosesin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan geçemeyeceği ön görülürken sadece görevden alınma soruşturmasının bile Trump’ın önümüzdeki seçimleri kaybetmesine sebep olabileceği söyleniyor.

Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Demokratlar bu iddia üzerine Trump'ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı. (İHA)

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ABD Trump Donald Trump azil soruşturması

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