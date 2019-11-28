ABD Tarihinin Birleştirici Bayramı: Şükran Günü

1789’un Eylül ayında Amerika’nın ilk Kongresi’nin temsilcileri, ulusun ilk başkanı George Washington’la görüştü. Talepleri, Şükran Günü’nün ulusal bir gün ilan edilmesiydi.

Görünüşte iyi niyetli olan bu talep, Kongre’de Başkan’ın yetkileri ile Kongre’nin hakları üzerine ciddi bir tartışmaya neden oldu. Tepki gösterenlerin ulusal Şükran Günü’nün başkanlık bildirgesiyle ilanı konusunda iki çekincesi vardı.

Birincisi bazılarına göre Şükran Günü dini bir bayramdı, bu nedenle de başkanın yetki alanı dışındaydı. İkincisi de karşı çıkanlar ulusal bir Şükran Günü yetkisinin Başkan’a değil valilere ait olduğunu düşünüyordu.

Genç bir ulus için zor zamanlardı. Amerika, Büyük Britanya’ya karşı 13 koloniyle Bağımsızlık Savaşı’nı kazanmıştı ama koloniler arasında tam birlik sağlanmamıştı. Ulusal Şükran Günü’nün ilanı Amerikalıları bir araya getirmenin bir yolu olabilirdi.

Nihayetinde George Washington, Amerikan tarihinin ilk başkanlık bildirgesine imza atarak, “ulusal şükran ve dua günü”nü ilan etti. Başkan Washington, muhalefeti yatıştıracak bir çözüm de yarattı.