“ABD Tarihinin En Karanlık Kışıyla Karşı Karşıya Kalabilir”

Başkan Donald Trump yönetimini Corona virüsü salgınına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyardığı gerekçesiyle görevden alındığını iddia eden eski Sağlık Bakanlığı yetkilisi, liderlerin kararlı bir şekilde harekete geçmemeleri halinde ABD’nin “modern tarihinin en karanlık kışı” ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Daha önce Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi Başkanı olarak görev yapan Dr. Rick Bright, Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi ve önlem alınması konusunda bakanlık yetkililerini önceden uyardığını ve bu uyarıları sebebiyle eleştirilerin hedefi olduğunu savunmuştu.

Dr. Rick Bright’ın Perşembe günü Temsilciler Meclisi’nin Enerji ve Ticaret Komisyonu’nda Kongre üyelerinin sorularını cevaplaması bekleniyor. Bu oturum öncesinde, Bright’ın yapacağı konuşmanın yazılı metni söz konusu komisyonun internet sayfasında paylaşıldı.

Yayımlanan metne göre Dr. Bright, “Ulusal düzeyde bilime dayanan koordineli bir mücadele geliştiremezsek, salgının daha da kötüleşeceğinden, uzun süreceğinden ve daha önce benzeri görülmemiş düzeyde can kaybına ve vakalara yol açacağından endişeliyim” görüşünü dile getiriyor.