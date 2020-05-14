“ABD Tarihinin En Karanlık Kışıyla Karşı Karşıya Kalabilir”

Başkan Donald Trump yönetimini Corona virüsü salgınına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyardığı gerekçesiyle görevden alındığını iddia eden eski Sağlık Bakanlığı yetkilisi, liderlerin kararlı bir şekilde harekete geçmemeleri halinde ABD’nin “modern tarihinin en karanlık kışı” ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Daha önce Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi Başkanı olarak görev yapan Dr. Rick Bright, Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi ve önlem alınması konusunda bakanlık yetkililerini önceden uyardığını ve bu uyarıları sebebiyle eleştirilerin hedefi olduğunu savunmuştu.
Dr. Rick Bright’ın Perşembe günü Temsilciler Meclisi’nin Enerji ve Ticaret Komisyonu’nda Kongre üyelerinin sorularını cevaplaması bekleniyor. Bu oturum öncesinde, Bright’ın yapacağı konuşmanın yazılı metni söz konusu komisyonun internet sayfasında paylaşıldı.
Yayımlanan metne göre Dr. Bright, “Ulusal düzeyde bilime dayanan koordineli bir mücadele geliştiremezsek, salgının daha da kötüleşeceğinden, uzun süreceğinden ve daha önce benzeri görülmemiş düzeyde can kaybına ve vakalara yol açacağından endişeliyim” görüşünü dile getiriyor.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci Salı günü Kongre’deki ifadesinde salgına karşı alınan tedbirlerin kaldırılmasında acele edilmesinin elde edilen kazanımların kaybedilmesine yol açabileceği, bunun ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Dr. Bright’ın yarınki oturumda yapacağı konuşmasında dile getirdiği uyarılar da Fauci’nin bu mesajlarının ardından geldi.
Dr. Bright, oturumda yapacağı konuşma metnine göre, “Önümüzdeki inkar edilemez gerçek şu: Sonbaharda Corona virüsü yeniden canlanarak mevsimsel griple birleşip sağlık sistemimiz üzerinde daha önce benzeri görülmemiş bir baskıya yol açacak” ifadelerini kullandı.
Dr. Rick Bright, sağlık bakanlığı içindeki diğer üst düzey yetkililerle yaşadığı görüş ayrılıkları ve salgınla ilgili uyarıları sebebiyle 10 yıldır görev yaptığı Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi başkanlığından alındığını savunmuş, göreve iadesini talep etmişti.
ABD’de bioterörizm ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele amacıyla kurulan bu birim virüslere karşı aşı ve tedavi yöntemleri geliştirilmesine odaklanıyor. Dr. Bright’ın da kurum içinde en son yapılan performans değerlendirmesinde “olağanüstü” olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
Başkan Donald Trump ise Dr. Bright için, görevden alınması sebebiyle tepkili olduğunu iddia etmişti.