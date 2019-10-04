ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Tarafları temsil eden hukuk bürosundan yapılan yazılı açıklamada, saldırganın kaldığı Mandalay Bay Hotel'in sahibi MGM Resorts ile kurbanların aileleri ve hayatta kalanlarla 735 milyon dolarlık bir çözüme gidildiği kaydedildi.

Dava ile ilgili 2 bin 500 şikayetçiyi temsil eden Avukat Robert Eglet, "O gün kaybedilen hayatları hiçbir şey geri getiremez ancak bu anlaşma binlerce kurbanın aileleri için adil tazminat imkanı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

MİKTAR 800 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

MGM Resorts Başkanı Jim Murren de anlaşmanın önemli bir adım olduğunu belirterek, "Amacımız her zaman bu sorunu çözmek oldu, böylece toplumumuzda mağdurlar ve aileleri iyileşme sürecinde hayatını devam ettirebilirler." dedi.

Tazminat başvurusu yapacakların sayısına göre bu miktarın 800 milyon dolara kadar çıkabileceği kaydedildi.

LAS VEGAS KATLİAMI

ABD'de 1 Ekim 2017'de Las Vegas kentindeki bir konser alanına silahlı saldırı düzenleyen Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı 58 kişinin ölümüne, 800 kişinin yaralanmasına neden olmuş, bu olay ABD'nin en kanlı toplu silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.