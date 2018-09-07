HABER

ABD Tarım Bakanlığına 3 bin kedi için dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 01:09 | Son Güncelleme

Beyaz Palto Atık Projesi Başkan Yardımcısı Justin Goodman: - "Bakanlık, canlı hayvanlar olmadan yapabilmeleri gereken bir şey için alternatif bulmak yerine hala kedileri kullanmaya devam ediyor"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Maryland eyaletindeki bir tesiste denek olarak kullanılan binlerce kedinin öldürüldüğü iddiası üzerine ABD Tarım Bakanlığına dava açıldı.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD merkezli "Beyaz Palto Atık Projesi" adlı hayvan hakları grubu, başkent Washington'daki yerel bir mahkemede dava açarak, bakanlığın yapılan deneyler ve öldürülen kediler hakkında bilgi vermesini istedi.

Söz konusu davanın, haziran ayında grubun bakanlıktan bilgi istemesi ve bakanlığın bu talebe yanıt vermemesi üzerine açıldığı belirtildi.

Mahkemeye sunulan dava dosyasında, misyonunu "vatandaşların israf edilen vergileriyle finanse edilen hayvan deneylerini ortaya çıkarmak ve sona erdirmek" olarak tanıtan grup, bakanlığın yöneltilen sorulara cevap vermediğini ve Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası'nı ihlal ettiğini iddia etti.

- "Hala kediler kullanılıyor"

Tarım Bakanlığını yapılan deneyler kapsamında "kurumsal eylemsizlik ve tembellikle" suçlayan Beyaz Palto Atık Projesi Başkan Yardımcısı Justin Goodman, "Bakanlık, canlı hayvanlar olmadan yapabilmeleri gereken bir şey için bir alternatif bulmak yerine hala kedileri kullanmaya devam ediyor." dedi.

Grup, 2018 başlarında bakanlıktan konuyla ilgili "şiddet içerikli" dokümanlar elde ettiğini açıklamıştı.

Dökümanlara göre, tesiste her yıl ortalama 100 kediye insanlarda düşüğe ve doğum kusurlarına yol açan "toksoplazmoz" paraziti enfekte edildiği, kedilerin hastalığa yakalandıktan iki hafta sonra kalbe yapılan "ketamine" iğnesiyle ötanazi uygulanarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

ABD Kongresi tarafından mayıs ayında yapılan bir soruşturmaya yazılı cevap veren Tarım Bakanlığı yöneticisi Chavonda Jacobs-Young ise deneylerin 1982'den beri yapıldığını ve bu araştırmalar süresince toplam 2 bin 988 kedinin kullanıldığını ifade etmişti.

PARTNER'Evde kocaman bir boşluk...''Evde kocaman bir boşluk...'
Yanan araca damacana ile müdahale ettilerYanan araca damacana ile müdahale ettiler
İstanbul'daki helikopter kazasıİstanbul'daki helikopter kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Tarım Bakanlığı Beyaz Palto Atık Projesi Chavonda Jacobs-Young dava deney Justin Goodman kedi maryland Toksoplazmoz

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti

Gülse Birsel'den estetik açıklaması

Gülse Birsel'den estetik açıklaması

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

İlginizi Çekebilir

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 7 Eylül Cuma gününe özel en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 7 Eylül Cuma gününe özel en anlamlı resimli Cuma mesajları

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 7 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 7 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı

Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.