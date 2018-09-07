ABD Tarım Bakanlığına 3 bin kedi için dava

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Maryland eyaletindeki bir tesiste denek olarak kullanılan binlerce kedinin öldürüldüğü iddiası üzerine ABD Tarım Bakanlığına dava açıldı.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD merkezli "Beyaz Palto Atık Projesi" adlı hayvan hakları grubu, başkent Washington'daki yerel bir mahkemede dava açarak, bakanlığın yapılan deneyler ve öldürülen kediler hakkında bilgi vermesini istedi.

Söz konusu davanın, haziran ayında grubun bakanlıktan bilgi istemesi ve bakanlığın bu talebe yanıt vermemesi üzerine açıldığı belirtildi.

Mahkemeye sunulan dava dosyasında, misyonunu "vatandaşların israf edilen vergileriyle finanse edilen hayvan deneylerini ortaya çıkarmak ve sona erdirmek" olarak tanıtan grup, bakanlığın yöneltilen sorulara cevap vermediğini ve Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası'nı ihlal ettiğini iddia etti.

- "Hala kediler kullanılıyor"

Tarım Bakanlığını yapılan deneyler kapsamında "kurumsal eylemsizlik ve tembellikle" suçlayan Beyaz Palto Atık Projesi Başkan Yardımcısı Justin Goodman, "Bakanlık, canlı hayvanlar olmadan yapabilmeleri gereken bir şey için bir alternatif bulmak yerine hala kedileri kullanmaya devam ediyor." dedi.