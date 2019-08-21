ABD-Tayvan F-16 ticareti Çin’i öfkelendirdi

Çin yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Salı günü, Tayvan'a 66 adet F-16 savaş uçağının satışını öngören anlaşmayı onaylamasının ardından, ilgili Amerikan firmalarına yaptırım uygulayacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ulusal çıkarların korunması için, yaptırımlar da dahil her türlü tedbirin alınacağı ifade edildi.

Açıklamayı yapan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Tayvan'a savaş uçağı satışını, ülkesinin egemenliğinin ve güvenlik çıkarlarının altını oyan, "Çin'in iç meselelerine ağır bir müdahale" olarak nitelendirdi. Çin ayrıca, ABD’ye protesto notası vererek, söz konusu savunma anlaşmasının derhal iptal edilmesini, Tayvan’a hiçbir şekilde silah satılmamasını ve bu ülke ile tüm askeri ilişkilerin kesilmesini talep etti.

Çin'den ABD'ye tehdit

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Salı günü yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın sekiz milyar dolar hacimli F-16 satış anlaşmasını onayladığı bildirilmişti. Pekin, Tayvan’ı şu an için kendinden ayrılmış olan ve günün birinde yeniden, gerekirse askeri müdahale ile bünyesine katılacak bir eyaleti olarak görüyor.