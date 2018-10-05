HABER

ABD tehdit etti! Hindistan-Rusya anlaşmayı imzaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 10:36 | Son Güncelleme

Hindistan ve Rusya arasında, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşma resmi olarak imzalandı.

ABD tehdit etti! Hindistan-Rusya anlaşmayı imzaladı

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söylemişti. Dün açıklama yapan yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." demişti.

"ABD YÖNETİMİ HİNDİSTANA BASKI YAPIYOR"

Hint kaynaklar da ABD yönetiminin bir süredir Hindistan'a Rusya ile savunma iş birliğini azaltması yönünde baskı yaptığını, Hindistan'ın ise S-400 konusunda niyetini açıkça dile getirdiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Hindistan'ın ABD'den 18 milyar dolar değerinde savunma teçhizatı sipariş ettiğini açıklamıştı.

PARTNER'Bu ne hınçmış!''Bu ne hınçmış!'
Tanımlanamayan hastalık 100 can aldıTanımlanamayan hastalık 100 can aldı
'Hamam böcekli ekmek' büyük tartışma yarattı!'Hamam böcekli ekmek' büyük tartışma yarattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Rusya ABD S-400

En Çok Okunan Haberler

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Polis kadının kalçasını gizlice çekerken böyle yakalandı!

Polis kadının kalçasını gizlice çekerken böyle yakalandı!

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun son şansı Başakşehir

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun son şansı Başakşehir

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belçika'da en çok tercih edilen isim şaşırttı!

Belçika'da en çok tercih edilen isim şaşırttı!

ABD ile yeni kriz kapıda! Terör örgütü hendek kazıyor

ABD ile yeni kriz kapıda! Terör örgütü hendek kazıyor

'Öz çekim' 6 yılda 259 can aldı

'Öz çekim' 6 yılda 259 can aldı

'En Büyük Savaş' şiddetini artırdı!

'En Büyük Savaş' şiddetini artırdı!

Tanımlanamayan hastalık 100 can aldı

Tanımlanamayan hastalık 100 can aldı

'Hamam böcekli ekmek' büyük tartışma yarattı!

'Hamam böcekli ekmek' büyük tartışma yarattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.