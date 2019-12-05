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ABD Temcilciler Meclisi Trump'ı görevini kötüye kullanmakla suçlayacak ve azil talebinde bulunacak

05.12.2019 18:25 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yasama organının Başkan Donald Trump'ı resmen görevini kötüye kullanmakla suçlayacağını açıkladı. Demokratlar, Trump hakkında Temsilciler Meclisi'ndeki azil oylamasının yıl bitmeden yapılmasını istiyor. Ancak süreçte son sözü Cumhuriyetçilerin çoğunlukta oldukları Senato söyleyecek.

ABD Temcilciler Meclisi Trump'ı görevini kötüye kullanmakla suçlayacak ve azil talebinde bulunacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yasama organının Başkan Donald Trump'ı resmen görevini kötüye kullanmakla suçlayacağını açıkladı. Demokratlar, Trump hakkında Temsilciler Meclisi'ndeki azil oylamasının yıl bitmeden yapılmasını istiyor. Ancak süreçte son sözü Cumhuriyetçilerin çoğunlukta oldukları Senato söyleyecek.

Nancy Pelosi, Washington'da düzenlediği basın toplantısında "Demokrasimiz tehlikede. Başkan bize, harekete geçmemiz dışında bir seçenek bırakmadı" dedi.

Pelosi, Trump'ın kişisel siyasi çıkarı için görevini kötüye kullandığını ve bunu ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atarak yaptığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ayrıca Trump'ın eylemlerinin, seçim sürecine zarar verdiğini belirtti.

Pelosi, Temcilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı'ndan Trump hakkındaki resmi suçlamaları oylamanın yapılacağı Genel Kurul'a iletmesini istedi.

Donald Trump'ın, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım yapmasını, Kiev yönetiminin Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açması koşuluna bağladığı iddia ediliyor.

İddiaları reddededen Trump ise son gelişmeler sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer beni azledecekseniz, bunu şimdi hızlıca yapın ki Senato'da adil bir yargılamamız olsun, ülkemiz de artık esas gündemine dönebilsin" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1202573673049272320

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1202573673863008256

Demokratlar, çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi'nde, Trump'ın azline yönelik oylamayı yıl bitmeden yapmak istiyor.

Bu durumda Senato'daki yargılama Ocak ayında başlayabilir.

Trump'ın 100 üyeli Senato'daki oylamada hüküm giyebilmesi için üçte ikilik bir çoğunluk gerekiyor.

Ancak Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu elinde tuttuğundan bu pek olası değil.

ABD tarihinde sadece iki başkan, Bill Clinton ve Andrew Johnson, hakkında azil soruşturması açıldı.

İki başkan da görevden alınmadı.

Başkan Richard Nixon ise Watergate Skandalı sonrası, azledilip görevden uzaklaştırılmadan önce istifa etmişti.

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
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