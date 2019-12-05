ABD Temcilciler Meclisi Trump'ı görevini kötüye kullanmakla suçlayacak ve azil talebinde bulunacak

Donald Trump'ın, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım yapmasını, Kiev yönetiminin Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açması koşuluna bağladığı iddia ediliyor.

Pelosi, Trump'ın kişisel siyasi çıkarı için görevini kötüye kullandığını ve bunu ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atarak yaptığını söyledi.

Nancy Pelosi, Washington'da düzenlediği basın toplantısında "Demokrasimiz tehlikede. Başkan bize, harekete geçmemiz dışında bir seçenek bırakmadı" dedi.

İddiaları reddededen Trump ise son gelişmeler sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer beni azledecekseniz, bunu şimdi hızlıca yapın ki Senato'da adil bir yargılamamız olsun, ülkemiz de artık esas gündemine dönebilsin" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1202573673049272320

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1202573673863008256

Demokratlar, çoğunlukta oldukları Temsilciler Meclisi'nde, Trump'ın azline yönelik oylamayı yıl bitmeden yapmak istiyor.

Bu durumda Senato'daki yargılama Ocak ayında başlayabilir.

Trump'ın 100 üyeli Senato'daki oylamada hüküm giyebilmesi için üçte ikilik bir çoğunluk gerekiyor.

Ancak Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu elinde tuttuğundan bu pek olası değil.

ABD tarihinde sadece iki başkan, Bill Clinton ve Andrew Johnson, hakkında azil soruşturması açıldı.

İki başkan da görevden alınmadı.

Başkan Richard Nixon ise Watergate Skandalı sonrası, azledilip görevden uzaklaştırılmadan önce istifa etmişti.