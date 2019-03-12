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ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi: "Trump’a soruşturma açmaya değmez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, iki partinin zorlayıcı mantıklı bir sebep olmadan Başkan Trump hakkında görevden almak için soruşturması açmasının ülkeyi böleceğini belirtti.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, The Washington Post’a verdiği bir mülakatta, ülke için bölücü bir olacağı sebebiyle, iki partiyi de harekete geçirmeye zorlayacak mantıklı bir sebep olmadan ABD Başkan Trump hakkında görevden uzaklaştırmak için bir soruşturma başlatmaya değmeyeceğini söyledi.Trump’a karşı soruşturma açılması konusunda Demokratlar’dan baskı geliyor.

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi: "Trump’a soruşturma açmaya değmez"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, iki partinin zorlayıcı mantıklı bir sebep olmadan Başkan Trump hakkında görevden almak için soruşturması açmasının ülkeyi böleceğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, The Washington Post’a verdiği bir mülakatta, ülke için bölücü bir olacağı sebebiyle, iki partiyi de harekete geçirmeye zorlayacak mantıklı bir sebep olmadan ABD Başkan Trump hakkında görevden uzaklaştırmak için bir soruşturma başlatmaya değmeyeceğini söyledi.
Trump’a karşı soruşturma açılması konusunda Demokratlar’dan baskı geliyor. Milyarder Tom Steyer, Trump’a karşı harekete geçilmesi için milyonlarca dolarlık bir kampanya başlatmıştı.

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