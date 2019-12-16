ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı:

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil için gerekçe olabilecek suçlamaları içeren raporunu yayımladı.

Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak, azil sürecini geçen hafta Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna taşıyan Adalet Komitesi 658 sayfalık azil raporunu açıkladı.

Raporda, Trump'ın azline gerekçe olabilecek suçlamalar sıralanırken, Kongre üyelerinin bir an önce durumu gündemlerine alması çağrısı yapıldı.

Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanma" ve "Kongrenin işlemesini engelleme" başlıklarından oluşan azil maddelerinin komitede kabul edildiği anımsatılan raporda, "Bunlar bir araya geldiğinde, azil maddeleriyle Başkan Trump, kendi kişisel ve siyasi çıkarlarını ulusal güvenliğimizin, özgür ve adil seçimlerimizin ve kuvvetler ayrılığı sistemimizin üzerine koymakla suçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca, "Trump, görevini kötüye kullanmıştır ve önü alınmazsa bunu sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

- Trump'a yönelik azil soruşturması