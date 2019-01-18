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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Afganistan ziyaretini iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 20:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan ziyaretinde askeri uçak kullanmasını engellediği Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin seyahati, önceden öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkan güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi - Pelosi'nin Özel Kalem Müdürü Drew Hammill: - " Başkanın eyleminin (seyahatin detayını açıklama) yol açtığı büyük tehditler nedeniyle Afganistan'a gidecek heyet, sahadaki birliklerimizi, güvenlik personelimizi ya da uçuşlardaki diğer kişileri tehlikeye atmamak adına seyahatini erteleme kararı aldı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan ziyaretinde askeri uçak kullanmasını engellediği Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin seyahatinin, önceden öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkan güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Trump'ın, hükümetin kapalı olması dolayısıyla kendisinden "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesini isteyen Pelosi'nin Belçika, Mısır ve Afganistan'ı kapsayan seyahatini ertelediğini duyurmasının ardından Pelosi cephesinden yanıt geldi.

Pelosi'nin Özel Kalem Müdürü Drew Hammill, yaptığı açıklamada, Trump'ın, Pelosi ve beraberindekilerin Afganistan ziyaretinde askeri uçak kullanmalarını engellemesine rağmen heyetin ticari uçakla bölgeye gitmeye hazır olduğunu ancak Trump'ın seyahatinin planlarını açıklaması nedeniyle güvenlik endişelerinin doğduğunu belirtti.

Hammill, açıklamada, "Başkanın eyleminin (seyahatin detayını açıklama) yol açtığı büyük tehditler nedeniyle Afganistan'a gidecek heyet sahadaki birliklerimizi, güvenlik personelimizi ya da uçuşlardaki diğer kişileri tehlikeye atmamak adına seyahatini erteleme kararı aldı." ifadesini kullandı.

- Pelosi ve Trump'ın mektup restleşmesi

6 Kasım 2018'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratların Meclis Başkanı Pelosi, federal hükümetin kapalı olması sebebiyle Trump'ın 29 Ocak'ta yapması beklenen "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesi çağrısında bulunmuştu.

Buna karşılık Pelosi'ye mektup gönderen Trump, mektubuna, "Sayın Meclis Başkanı, hükümetin kapalı olması sebebiyle Brüksel, Mısır ve Afganistan'a yapacağınız seyahati erteliyorum." ifadesiyle başlamış, hükümetin yeniden açılması durumunda 7 günlük gezinin yeniden planlanacağını belirtmişti.

Trump ayrıca, Pelosi'nin öncülüğünde dün başlaması öngörülen söz konusu seyahati her halükarda gerçekleştirmek istemesi durumunda ticari uçaklarla bu ülkelere gidebileceğini kaydetmişti.

Kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanan mektup, Pelosi'nin bazı Kongre üyeleriyle yapmayı planladığı bir seyahatin detaylarını önceden kamuoyuna açıklaması sebebiyle eleştiri toplamıştı.

- Duvarın kamulaştırılması tartışmaları çıkabilir

Öte yandan ABD'de Meksika sınırına örülmesi istenen duvar hakkındaki bütçe anlaşmazlığı ile ilgili tartışmalar nedeniyle hükümet kapalı kalmaya devam ederken, Amerikan basınında duvar konusunda başka bir sorunu da gündeme geldi.

Duvarın inşası esnasında birçok özel mülkün alanına girilmesi gerektiğine işaret edilen haberlerde, Trump hükümetinin tazminat ödeyerek bu toprakları kamulaştırabileceği ancak bazı muhafazakarların bu fikre karşı durduğu belirtildi.

- Meksika sınırına duvar krizi

Trump, güvenlik gerekçeleriyle ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemiş ve bu bütçeyi vermeyeceğini açıklayan Demokratları suçlamıştı.

ABD'de federal hükümetin yıllık bütçesi henüz Kongre'den çıkıp onaylanmadığı için ülkede 27 gündür hükümet kapalı bulunuyor.

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