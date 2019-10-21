HABER

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Afganistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:28 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Afganistan'da

KABİL (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Pelosi ve beraberindeki heyet, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile İcra Kurulu Başkanlığında görüştü.

Görüşmede Abdullah, ABD'nin ülkesine yaptığı yardımlar için teşekkür ederek bundan sonra da desteklerini beklediklerini söyledi.

Afganistan halkının güvenlik tehdidine rağmen cumhurbaşkanı seçimine katılarak oylarını kullandığını ifade eden Abdullah, şu an da seçim sonuçlarını beklediklerini belirtti.

Abdullah, Afganistan halkı için barışın her şeyden önemli olduğunu ve barışın tesisi için her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı Pelosi de ABD'nin stratejik ortağı olan Afganistan'a desteğinin süreceğini vurguladı.

Afganistan'ın tekrar terör yuvasına dönmesini istemediklerini dile getiren Pelosi, bu nedenle ülkede yaşanan her gelişmeyi yakından izlediklerinin altını çizdi.

Pelosi, "Bizler, Afganların ev sahipliğinde barışın tesisini, güvenliğin sağlanmasını, ülke ekonomisinin kalkınmasını ve Afgan halkının huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz." dedi.

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Bakan Soylu: "Göç hadisesi dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir"Bakan Soylu: "Göç hadisesi dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir"
Cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlamasıCam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek

'Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek'

MSB'den son dakika açıklaması! Teröristlerin tacizleri devam ediyor

MSB'den son dakika açıklaması!

'İhale' krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.