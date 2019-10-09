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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Beyaz Saray’a suçlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasına dahil olmayı reddeden Beyaz Saray’ı "gerçekleri gizlemeye çalışmakla" suçladı.Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın görevinden azledilmesi için Demokrat Parti’nin başlattığı yasal sürece dahil olmayı reddederek iş birliği yapmayacaklarını açıklamasına Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’den yanıt geldi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasına dahil olmayı reddeden Beyaz Saray’ı "gerçekleri gizlemeye çalışmakla" suçladı.
Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın görevinden azledilmesi için Demokrat Parti’nin başlattığı yasal sürece dahil olmayı reddederek iş birliği yapmayacaklarını açıklamasına Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’den yanıt geldi. Pelosi, “Bu Beyaz Saray’ın, Trump ve yönetiminin, gelecek yıl yapılacak seçimlere müdahale etmek için yabancı hükümetleri baskı altına alma konusundaki çılgınca çabalarını gizlemeye çalışan bir başka yasadışı eylemdir” ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın oylama yapılmadan başlamasının anayasaya aykırı olduğu belirtilen Beyaz Saray açıklamasında, “Başkan Trump ve yönetimi, demokratik süreci ortadan kaldırmak için temelsiz ve anayasaya aykırı çabaları reddetmektedir. Anayasa’da öngörüldüğünün aksine tasarlanan ve uygulanan ve tarafsızlığı ile gerekli süreci ihlal edecek şekilde hazırlanan görevden alma soruşturmasına dahil olunmayacaktır” ifadeleri yer almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden’ın oğlu Hunter’ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Demokratlar bu iddia üzerine Trump’ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı.

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