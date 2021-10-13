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ABD Temsilciler Meclisi borç tavanının geçici olarak yükseltilmesini onayladı

13.10.2021 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilciler Meclisi, hükümetin temerrüde düşme riskini ortadan kaldırma amacıyla, borçlanma tavanının geçici olarak yükseltilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 206'ya karşı 219 oyla kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi borç tavanının geçici olarak yükseltilmesini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin temerrüde düşme riskini ortadan kaldırma amacıyla, borçlanma tavanının geçici olarak yükseltilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 206'ya karşı 219 oyla kabul edildi.

Geçen hafta ABD Senatosu'nda onaylanan tasarının, Başkan Joe Biden'ın onayıyla hızla yasalaşması bekleniyor.

Yeni yasa ile ulusal borç tavanı 3 Aralık'a kadar geçici olarak yükseltilecek. ABD Hazine Bakanlığı, 28,9 trilyon dolar borçlanabilecek. Daha önce bu meblağ, 28,4 trilyon dolardı.

Demokratlar daha önce borç tavanını 2022 yılının sonuna kadar artıracak bir tasarıyı Senato'dan geçirmeye çalışmış ancak Cumhuriyetçiler bu girişimi engellemişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen (ortada)

Biden, 'Ekonomiyle Rus ruleti oynuyorlar' demişti

Hükümetin temerrüde düşmesi riski sonrası Hazine Bakanı Janet Yellen uyarıda bulunmuş, Başkan Biden Cumhuriyetçileri, "Ekonomiyle Rus ruleti oynuyorlar" diyerek eleştirmişti.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell'ın geçen haftaki girişimiyle iki parti, geçici bir çözümde anlaşmıştı.

Hükümet Pazartesi günü temerrüde düşseydi, sosyal güvenlik fonundan yararlananlar ile muharip ve görevdeki askerler dahil birçok federal hükümet çalışanı maaaşlarını alamayacaktı.

Demokratlar, böylesi bir durumun küresel mali piyasalarda da çalkantılara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Aralık ayında ABD Kongresi'nde borçlanma tavanı ile ilgili olarak yeni bir oylama yapılacak. Demokratların 100 üyeli Senato'da 50 sandalyesi var ve ABD yasaları gereği borçlanma tavanı ile ilgili bir kararın Senato'dan 60 oyla geçmesi, yani en az 10 Cumhuriyetçi senatörün tasarıya destek vermesi gerekiyor.

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