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"ABD Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye'deki yönetime duydukları öfkeyle aldıkları bu karar sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir" - "ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtir, parlamentoların aldığı kararlarla bölgemizde yeni gerginliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizeriz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin kararının sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtir, parlamentoların aldığı kararlarla bölgemizde yeni gerginliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizeriz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen 296 sayılı karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Temsilciler Meclisinde, 29 Ekim'de çoğunlukla kabul edilen "Ermeni Soykırımı Konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit" başlıklı 296 sayılı karar tasarısının, Türkiye-ABD ilişkilerinde tamiri zor olan bir kırılmaya işaret ettiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye'deki yönetime duydukları öfkeyle aldıkları bu karar sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, 1915 yılında hem Türkler, hem Ermeniler için büyük bir travma yaratan olayların, her iki halkın hafızasında derin yaralar bırakan bir trajediyi oluşturduğunu kaydetti.

Bu trajedinin izlerini silmek ve hafızalarda bıraktığı yaraları onarmak için her iki toplumun aynı kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Bu konuyla ilgili olarak üçüncü ülkelerin yersiz kararlar almaları çözümsüzlüğü büyütmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump'a ve ABD Senatosuna, Temsilciler Meclisinin aldığı bu kararın Türkiye ile Ermenistan arasında kurulmaya çalışılan köprüleri temelinden sarsacak ve gelecek kuşaklara kötü bir miras bırakacak nitelikte olduğunu hatırlatıyoruz. CHP, tarihi konuların ilgili ülkelerin kendi aralarında çözüme kavuşturulmasını ve üçüncü ülkelerin bu konulara taraf olmamalarını savunmaktadır.

Son olarak, ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtir, parlamentoların aldığı kararlarla bölgemizde yeni gerginliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizeriz. Devletlerin görevi, yüzyıllar boyunca birlikte kardeşçe yaşayan toplumların geleceğe barış ve güvenle bakabilmelerini sağlamak olmalıdır."

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