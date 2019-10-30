ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "ABD'nin Türkiye ile varılan mutabakata rağmen Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye yönelik yaptırımları teşvik edici' ve 'sözde Ermeni soykırımını tanıyan' kararlar alması huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini ve bin defa tövbe etseler de tövbelerini tutmayacaklarını göstermesinden başka bir mana ifade etmemektedir. Bizim için yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Ataman, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tam bağımsızlığından ve çağa yön vermek üzere yola çıkmasından rahatsız olan ülkelerin kurmak istediği terör kuşağını, Türkiye'nin yardığını belirtti.

Türkiye'nin 5 bin yıllık şerefli mazisinin, güçlü mirasının farkında olan Avrupa ve ABD'yi saran panik havası ve korku nöbetlerinin çaresizliklerinin göstergesi olduğunu ifade eden Ataman, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye-Suriye sınırını Irak'a kadar terörden temizleme hamlesinin başladığını ve kısa süre içerisinde önemli mesafe kat edildiğini vurguladı.

Ataman, şunları kaydetti:

"PKK/YPG/PYD'yi tırlar dolusu ağır silahla donatan ABD'nin yanı sıra Rusya ile yapılan mutabakatlar neticesinde sınır güvenliğimiz ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli geçici sığınmacıların yerleştirilmesi için kurulacak olan güvenli bölge konusunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Türkiye daha yolun başındadır, diplomatik adımlarla askeri tedbirleri aynı derecede önemseyerek gayesine ulaşacaktır.