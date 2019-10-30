ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Barış Pınarı Harekatı'nın hemen ardından Temsilciler Meclisinin tasarıları gündemine alarak onaylaması son derece manidar olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptırım kararlarını esefle kınadığını belirtti.

Bu tasarıların hiçbir tarihi değeri, niteliği olmadığını ve politik saiklerle kurgulandığını aktaran Önder Aksakal, "Güney sınırlarımızda Amerikan destekli terör örgütlerine karşı halkımızın güvenliği için giriştiğimiz Barış Pınarı Harekatı'nın hemen ardından Temsilciler Meclisinin tasarıları gündemine alarak onaylaması son derece manidar olmuştur. Temsilciler Meclisi bu kararlarıyla, 1915 olaylarını çarpıtan ve Türkiye düşmanlığından beslenen tek yönlü bakış açısına hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren her dinden ve etnik gruptan Osmanlı vatandaşının ortak acılarının istismar edildiğini vurgulayarak, çeşitli lobilerin etkisi altında kalıp tarihi olayların tek yönlü değerlendirilerek kararlar alınmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini kaydetti.