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ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 19:10 | Son Güncelleme

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "ABD Temsilciler Meclisinin gerçeklerden uzak, tarihçilere bırakılması gereken kararı, NATO müttefiki olarak ülkemizi ve 82 milyon Türk vatandaşını son derece yaralamış, üzmüş ve kırmıştır"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "ABD Temsilciler Meclisinin gerçeklerden uzak, tarihçilere bırakılması gereken kararı, NATO müttefiki olarak ülkemizi ve 82 milyon Türk vatandaşını son derece yaralamış, üzmüş ve kırmıştır." ifadelerini kullandı.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptırım kararlarını şiddetle kınadı.

Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı sıralarda Temsilciler Meclisince alınan kararların manidar olduğuna işaret eden Uysal, "Sözde Ermeni soykırımı konusunda ABD Temsilciler Meclisinin gerçeklerden uzak, tarihçilere bırakılması gereken kararı, NATO müttefiki olarak ülkemizi ve 82 milyon Türk vatandaşını son derece yaralamış, üzmüş ve kırmıştır. Yaptırım yasa tasarısı son derece haksız, ikili ilişkilerde telafisi güç ve uzun zamana sebep olabilecek hükümler içermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

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