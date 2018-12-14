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ABD Temsilciler Meclisi'nden Arakan kararı: Soykırım!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2018 00:18 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etti. ABD yönetimi, uzun süredir Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına "sessiz" kalmakla eleştiriliyordu.

ABD Temsilciler Meclisi'nden Arakan kararı: Soykırım!

ABD Temsilciler Meclisi, 2017 yılında Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanımlayan yasa tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada sadece 1 vekilin "hayır" oyu kullandığı tasarıya 394 vekil "evet" oyu verdi.

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Steven Joseph Chabot tarafından sunulan yasa tasarısında, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı sivillere yönelik saldırıların kınanması ve 2017 yılında Arakan'da yapılan saldırıların "soykırım" olarak tanımlanması maddeleri yer aldı.

Ayrıca tasarıda, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ve Başkan Win Myint'e, Reuters haber ajansının Myanmar'da tutuklanan iki muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo da dahil, tüm gazeteci ve siyasi mahkumları serbest bırakması çağrısı da yer aldı.

(AA)

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ABD Temsilciler Meclisi arakan soykırım Myanmar ordusu arakanlı müslümanlar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
amerika bizi seviyo mu ne...
ELHAMDÜLİLLAH...
Eee sonuç? Sabahtan akşama kadar kına kına dur, soykırım ilan et! Myanmar devleti için BM ve dünya ülkeleri ne gibi yaptırımlarda bulundu? Suçlular Lahey'de yargılanacak mı?
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