ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın İran karşıtı askeri eylemlerini engelleme kararı

ABD Temsilciler Meclisi, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'ın Irak'ta ABD askerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esad hava üssünü vurmasının ardından Donald Trump'ın İran'a karşı askeri eylemlerini kısıtladı.

1973 tarihli Savaş Yetki Yasası kapsamında Trump'ın İran'a yönelik eylemlerini kısıtlamaya dönük karar tasarısı, 224 'evet” oyuna karşı 194 “hayır” oyuyla Meclis'ten geçti.

1973 SAVAŞ YETKİ YASASI NEDİR?

1973 tarihli Savaş Yetki Yasası, Vietnam Savaşı'nın son günlerinde, ABD Başkanlarının sonraki süreçte büyük çaplı çatışmalara girmelerini engelleme amaçlı olarak çıkarılmıştı.

Yasa, başkanın resmi bir savaş ilanı olmaksızın orduyu savaşa sürme yetkisine sahip olduğunu kabul etse de ordunun en az 48 saat önce Kongre'ye bilgi vermesini şart koşuyor.

