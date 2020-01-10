HABER
  4. ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın İran karşıtı askeri eylemlerini engelleme kararı

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın İran karşıtı askeri eylemlerini engelleme kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 02:46 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, 1973 tarihli Savaş Yetkisi Yasası uyarınca Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerine kısıtlama getiren karar tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın İran karşıtı askeri eylemlerini engelleme kararı

ABD Temsilciler Meclisi, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'ın Irak'ta ABD askerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esad hava üssünü vurmasının ardından Donald Trump'ın İran'a karşı askeri eylemlerini kısıtladı.

1973 tarihli Savaş Yetki Yasası kapsamında Trump'ın İran'a yönelik eylemlerini kısıtlamaya dönük karar tasarısı, 224 'evet” oyuna karşı 194 “hayır” oyuyla Meclis'ten geçti.

1973 SAVAŞ YETKİ YASASI NEDİR?

1973 tarihli Savaş Yetki Yasası, Vietnam Savaşı'nın son günlerinde, ABD Başkanlarının sonraki süreçte büyük çaplı çatışmalara girmelerini engelleme amaçlı olarak çıkarılmıştı.

Yasa, başkanın resmi bir savaş ilanı olmaksızın orduyu savaşa sürme yetkisine sahip olduğunu kabul etse de ordunun en az 48 saat önce Kongre'ye bilgi vermesini şart koşuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
İran: Tahran'a karşı psikolojik bir savaştırİran: Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır
NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştıkNYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisi İRAN Trump 1973 tarihli Savaş Yetkisi Yasası

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Trump'tan gerilimi tırmandıracak karar!

Trump'tan gerilimi tırmandıracak karar!

Gerilim sürüyor! ABD üssünün yakınına roket atıldı!

Gerilim sürüyor! ABD üssünün yakınına roket atıldı!

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran: Uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır

İran: Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır

New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti! (Ukrayna uçağını İran mı vurdu?)

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri

Ateşkes çağrısı reddedildi! Patlama sesleri...

İran'dan 'düşen Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu' iddialarıyla ilgili art arda açıklamalar: Elimizde uçağın vurulmadığına dair ikna edici deliller var

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Kanada ve İngiltere: Uçağı İran'ın kazara düşürdüğüne dair kanıtlar var

Kanada ve İngiltere: Uçağı İran düşürdü

Tahran'daki 'Süleymani'yi anma merasimine' İran ve Irak'tan üst düzey katılım

Süleymani'yi anma merasimine İran ve Irak'tan üst düzey katılım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.