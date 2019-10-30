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ABD Temsilciler Meclisi soykırım kararını kabul etti

30.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisinde 1915'de Osmanlı döneminde yaşanan olayları soykırım olarak tanıyan karar kabul edildi.

Ankara ise kararın hukuki dayanağı olmadığını ve kararı reddettiğini açıkladı.ABD Temsilciler Meclisinde yapılan 1915 olaylarıyla ilgili oylamada Osmanlı döneminde Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak tanıyan karar 11'e karşı 405 oyla kabul edildi. Osmanlı döneminde 1,5 milyon Ermeni'nin öldürülmesinin kınandığı belirtilen kararın hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Kararda soykırımın resmi törenlerle anılması, ABD hükümetinin soykırımı inkara yönelik çabaları reddetmesi ve soykırımla ilgili gerçeklerin okul müfredatında yer alması talep ediliyor.

Kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşılayan ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün partiler üstü, ezici bir çoğunluk, bir gerçeğin Kongre protokülünde her zaman için kayıtlara geçmesini sağladı" ifadelerini kullandı. Pelosi, Ermenilerin soykırıma uğradığı trajik gerçeğin sıklıkla yalanlandığını da savundu.

Ankara kararı reddetti

Ankara'dan ise kararı kınayan bir açıklama geldi. Enformasyan Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisinde kabul edilen kararın reddedildiği belirtilerek iç politik amaçlarla alınan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı olmadığı savunuldu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı adlı harekâtın engellenememesi nedeniyle Türkiye'den bu yolla intikam alınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada "Esasen bu kararın yasal bağlayıcılığı da yoktur. ABD’deki Ermeni lobisi ve Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye yönelik siyasi bir adım olmanın ötesinde bir anlam da taşımamaktadır" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararı kınadı. "Barış Pınarı Harekâtı ile büyük oyunu bozduk" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'den bu yolla intikam alındığını, hükümetin ve halkın gözünde de kararın yok hükmünde olduğunu belirtti.

Türkiye-ABD ilişkilerinde Ermeni olayları

ABD 1915 olayları ile ilgili tavrı çok uzun süredir ABD-Türkiye ilişkilerini derinden etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra ilk 24 Nisan açıklamasında, Temsilciler Meclisi'nden 80'i aşkın üyenin soykırım tanımını kullanmasını istemesine rağmen yaşananlar için "büyük felaket" nitelemesini kullanmıştı.

Trump'ın selefi Demokrat Barack Obama da Beyaz Saray’da bulunduğu iki dönem boyunca, 1915 olaylarını anma etkinliklerinde, Ermenice "Meds Yeghern" (büyük felaket) ifadesini tercih etmişti. Obama gibi iki dönem boyunca ABD başkanı olan George W. Bush da "soykırım" yerine, "tarihin en büyük trajedilerinden biri" ya da "20'nci yüzyılın en korkunç trajedilerinden biri" gibi ifadeler kullanmıştı.

dpa,Reuters/ET,HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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