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ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 08:36 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Trump'la ilgili azil soruşturması raporunu yayınladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı

Raporda, "Trump, makamını rakibi Biden hakkında soruşturma açılması için Ukrayna’ya baskı amacıyla kullandı" denildi.Çoğunluğu Demokratlardan oluşan ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının raporunu yayınladı.

Raporda, "Trump, kişisel ve siyasi çıkarları için ABD başkanlığı makamını, siyasi rakibi Joe Biden’a soruşturma açılması için Ukrayna'ya baskı yapmak için kullandı" ifadeleri yer aldı.

Raporda bir başka suçlama da Trump'ın azil soruşturması kapsamında tanıklara ifade vermeleri için gönderilen celpleri görmezden gelmelerini istemesi üzerine yöneltildi.

Trump'ın azil soruşturmasını engellemekle suçlandığı raporda, "Başkan Trump ifade vermesi gereken tanıklara gözdağı vererek korkutma teşebbüsünde bulunmuştur. Bu, federal bir suçtur. ABD tarihinde hiçbir başkan, yetkililere Meclis’e ifade vermeme yönünde talimat vermedi" denildi.

Ukrayna hükümetine baskı iddiası

Azil soruşturmasında, Başkan Trump’ın ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna yanıt aranıyor. Trump’ın rakibi Joe Biden’a zarar vermek için Ukrayna'da bir doğal gaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılması istediğini, buna karşılık Ukrayna’ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı iddia ediliyor. Soruşturmanın odağında, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesi bulunuyor.

DW,DHA / TY,NS

© Deutsche Welle Türkçe

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