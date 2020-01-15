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  4. ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azil davasının Senato'ya gönderilmesine onay verdi

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azil davasının Senato'ya gönderilmesine onay verdi

15.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddenin Senato'ya gönderilmesini onayladı. Trump'ın Ukrayna'dan kendisine siyasi fayda sağlayacak soruşturmalar yürütmesini istemesiyle bağlantılı iki azil maddesi Temsilciler Meclisi'nde geçen ay onaylanmıştı. Bu maddelerden biri görevi kötüye kullanmak, diğeri ise Kongre'nin çalışmasını engellemekti.

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azil davasının Senato'ya gönderilmesine onay verdi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddenin Senato'ya gönderilmesini onayladı.

Trump'ın Ukrayna'dan kendisine siyasi fayda sağlayacak soruşturmalar yürütmesini istemesiyle bağlantılı iki azil maddesi Temsilciler Meclisi'nde geçen ay onaylanmıştı. Bu maddelerden biri görevi kötüye kullanmak, diğeri ise Kongre'nin çalışmasını engellemekti.

Turmp'ın görevden alınmasıyla ilgili azil davasını Senato'ya gönderme kararı 193'e karşı 228 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat lideri Nancy Pelosi, Trump hakkındaki azil soruşturmasının Senato'daki yargılama sürecinde savcılık görevi üstlenecek üyeleri de bugün açıklamıştı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azlini geçen ay onaylamıştı.

Donald Trump'ın görevden alınıp alınmamasına ise Senato karar verecek.

Trump, ABD tarihinde Senato'da yargılanan üçüncü başkan olacak.

Ancak Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için Trump'ın azline pek ihtimal verilmiyor.

Senato'da savcılık görevini görecek 7 kişilik ekibe Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturmayı idare eren İstihbarat Komisyonu Başkan Adam Schiff ve azil maddelerini onaylayan Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler başkanlık edecek.

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