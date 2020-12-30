ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Corona Yüzünden Hayatını Kaybetti

ABD Temsilciler Meclisi’ne yeni seçilen 41 yaşındaki Luke Letlow, Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Letlow’un seçim kampanyası Sözcüsü Andrew Bautsch “Letlow, Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından 19 Aralık’ta hastaneye kaldırıldı daha sonra Ochsner-LSU Health kurumuna sevk edildi ve 22 Aralık’ta da yoğun bakıma alınmıştı” dedi.

Letlow, 5 Aralıkta yapılan ikinci tur seçimi kazanarak Kuzeydoğu ve Orta Lousiana bölgesini temsilen görev almaya hak kazanmıştı. Letlow, Pazar günü yemin ederek görevine başlayacaktı.

Letlow’un ölümünün ardından Louisiana Valisi John Bel ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi birer taziye mesajı yayımladı.

