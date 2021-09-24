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ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi! İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım desteği

24.09.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisinde, Demokratların itirazlarının ardından ABD federal hükümeti geçici bütçesi tasarısından çıkarılan ve İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu öngöre tasarı, Temsilciler Meclisinde onaylandı.

ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi! İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım desteği

Salı günü geçici bütçe görüşmelerinde tartışmalara neden olan ve bütçe tasarısından çıkarılan İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sisteminin yenilenmesi için tahsis edilecek 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu, Maryland Temsilcisi Demokrat Steny Hoyer tarafından ayrı bir tasarı olarak Temsilciler Meclisinin oylamasına sunuldu.

409 OYLA KABUL EDİLDİ

Tasarı, 9'a karşı 409 oyla kabul edilirken 2 temsilci "çekimser" oy kullandı.

8 Demokrat tasarıya "hayır" oyu verirken Cumhuriyetçiler arasında sadece bir temsilci "hayır" oyu kullandı.

Demokratlar arasında sol eğilimiyle bilinen ve başından beri İsrail'e yardım tasarısına "hayır" diyeceğini açıklayan New York Temsilcisi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez ise oylamaya katıldı fakat oyunu kullanmadı. Cortez "hayır" oyu veremediği için ağlarken bazı temsilciler onu sakinleştirmeye çalıştı.

ABD Temsilciler Meclisinde "mevcut" olarak tanımlanan bu oylama teamülü "çekimser" oy ile aynı anlama geliyor.

SENATO GÜNDEMİNE GELECEK

Tasarının ilerleyen günlerde Senato gündemine de gelmesi ve oradaki oylamada da kabul edilmesi bekleniyor.

TASARI ÖZELLİKLE DEMİR KUBBE MÜHİMMATI İÇİN YARDIM SAĞLIYOR

Tasarı ile ilgili basın açıklamasında, İsrail'in özellikle mayısta Hamas ile yaşadığı şiddetli çatışmalar sırasında kullanılan füze önleyici mühimmatın tedarik edilmesi için finansman sağlayacağı ifade ediliyor.

Açıklamada, "Tasarı, ABD ile İsrail arasındaki 2016 Mutabakat Muhtırası ile tutarlıdır ve ABD'yi, İsrail'in savaş dönemlerinden sonra Demir Kubbe'yi yenilemek için ek yardım sağlamayı ve saldırılara karşı kendini savunmaya devam etmesini taahhüt eder." ifadesine yer verildi.

ABD, geçen yıl İsrail'e Demir Kubbe sistemini yenilemesi için 1,6 milyar dolar yardımda bulunmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan sonra İsrail, Demir Kubbe mühimmatı başta olmak üzere bazı parçalarının tedariki için ABD'den yeniden yardım talebinde bulunmuştu. Temsilciler Meclisi, ilgili komitelerden geçen yardım tasarısını federal hükûmetin geçici bütçe tasarısına eklemiş ancak salı günü bazı Demokratların itirazı üzerine tasarıdan çıkarılmıştı. Buna karşılık ise Tahsisatlar Komitesi üyeleri İsrail yardımlarını başka bir yasaya ekleyeceklerine dair söz vermişti.

Kaynak: AA

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