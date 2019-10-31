HABER

ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Başkanı Nail Çelebi: - "Kararı şiddetle kınıyorum. Bu karar, Türk milleti ve Türk dünyası vicdanında hükümsüzdür"

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Başkanı Nail Çelebi, Türk dünyasının vicdanında hükümsüz olduğunu belirttiği ABD Temsilciler Meclisi kararını kınadı.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen "sözde Ermeni soykırımı"nı tanıyan kararın Türk milleti adına değil, ABD halkı adına utanç verici olduğunu vurguladı.

Kararı şiddetle kınadığını bildiren Çelebi, "Bu karar, Türk milleti ve Türk dünyası vicdanında hükümsüzdür. Bu kararla ABD gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. ABD, Türk milletinin gözünde iki yüzlü, güvenirliğini yitirmiş, çıkarcı ve Türk düşmanı bir devlettir. Türk milleti ve Türk dünyası bunu asla unutmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin tarihi siyasete göre şekilendirmeye çalışmasının büyük hata olduğunu kaydeden Çelebi, "Tarih adına da utanç vericidir. ABD yönetimini de aynı hataya düşmemesi için uyarıyorum. Bu hatadan vazgeçin ve kararı yok sayın, çöpe atın. Zira bu karar, çok değil 30 yıl önce Karabağ'da, Hocalı'da yaşananları yok saymaktır." ifadesini kullandı.

PARTNER Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu! Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştüCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Bakan Akar: Her an her şey olabilir, herkes hazırlıklı olmalıBakan Akar: Her an her şey olabilir, herkes hazırlıklı olmalı
Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak ta Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Başkanı Nail Çelebi

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifi hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Son dakika: TBMM'den ABD'ye ortak tepki!

TBMM'den ABD'ye ortak tepki!

AK Parti'de Mustafa Yeneroğlu'nun istifasının ardından flaş gelişme!

AK Parti'deki istifa sonrası flaş gelişme!

Son dakika! Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti

AK Parti'de flaş istifa!

CHP'li İlçe Başkanı Bitirgeç'ten flaş sözler: İstifa etmem için baskı yapıyorlar

CHP'li isim: İstifa etmem için baskı yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.