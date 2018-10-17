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ABD Temsilciler Meclisinde, Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulması için yasa tasarısı sunuldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisinde, Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulması için yasa tasarısı sunuldu.


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