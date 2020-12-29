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ABD Temsilciler Meclisi'nde savunma bütçesi tasarısı kabul edildi

29.12.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Trump'ın veto ettiği savunma bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nde yeniden kabul edildi.

Trump'ın vetosunun geçersizleşmesi için tasarının Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor.ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın veto ettiği 2021 yılı savunma bütçe tasarısı üçte iki oy çokluğu ile tekrar kabul edildi. 322 milletvekili Trump'ın vetosuna karşı oy kullanırken, sadece 87'si vetoyu destekleyecek şekilde oy verdi. Tasarının lehinde oy verenler arasında Cumhuriyetçi Parti'den 109 vekilin de bulunduğu dikkati çekti. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Demokratlarda bulunmasına rağmen, Cumhuriyetçilerin oyları olmadan üçte iki çoğunluğun sağlanmayacağı belirtiliyor.

Başkan Trump'ın savunma bütçe tasarısına yönelik vetosunun geçersiz kılınabilmesi için Senato'da yapılacak oylamada da üçte iki oy çokluğunun sağlanması gerekiyor. Senato'da çoğunluk Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerde bulunuyor. Senato'da da tasarının kabul edilmesi halinde, ilk kez Trump'ın vetosu Kongre tarafından geçersiz kılınmış olacak.

Trump neden veto etti?

Başkan Trump, Kongre'nin iki kanadı tarafından da kabul edilmesine rağmen 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı (NDAA) 23 Aralık'ta veto etmişti. Trump, Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği yazıda, hükümetin dış politikası ve ulusal güvenlik ile çeliştiği gerekçesiyle tasarıyı veto ettiğini bildirdi. Trump'ın tasarıda itiraz ettiği maddeler arasında Almanya, Güney Kore ve Afganistan'daki Amerikan birliklerinin geri çekilmesine getirilen kısıtlamalar bulunuyor. Bu ülkelerdeki Amerikan birliklerinin geri çekilmesini isteyen Trump, tasarının hükümetin planlarıyla çeliştiğini savunuyor.

Trump, ayrıca 19'uncu yüzyıldaki ABD iç savaşı sırasında köleliliğin devamını savunan Konfederasyoncu komutanların adlarını taşıyan askeri üslerinin isimlerinin değiştirilmesi planlarına da karşı çıkıyor. ABD'de ırkçılık karşıtı gösterilerde gündeme gelen bu öneri, savunma bütçe tasarısında yer almış ve bazı askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesi öngörülmüştü.

Trump, ayrıca tasarıda yer alan sosyal medya platformların yeniden düzenlenmesi maddesine de itiraz ediyor. Trump, Facebook veya Twitter gibi sosyal medya platformlarını, kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerin sorumluluğundan koruyan düzenlemenin değiştirilmesi veya tamamen kaldırılmasını istiyor.

Savunma bütçe tasarısında, ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca Türkiye'ye de Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle yaptırımlar isteniyordu. Trump hükümeti, tasarı yasalaşmadan bu yaptırımları hayata geçirmiş ve Türk Savunma Sanayi Başkanlığına yaptırım uygulama kararı almıştı.

AFP,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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