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ABD Temsilciler Meclisinden İran'a askeri müdahale düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 20:32 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın, İran'a karşı herhangi bir askeri müdahaleden önce Kongre onayı almasını öngören yasal düzenlemeyi oy birliğiyle kabul etti

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın, İran'a karşı herhangi bir askeri müdahaleden önce Kongre onayı almasını öngören yasal düzenlemeyi onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi bugün Trump'ın İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahale adımından önce Kongre'nin onayını almasını öngören ve Kongre'de her iki partinin de desteğini alan yasal düzenlemeyi oyladı.

Düzenleme, 170'e karşı 251 oyla kabul edildi.

- ABD-İran gerginliği

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında gerginlik yaşanıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun geçen ay ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra söz konusu gerginlik tırmanmıştı. İran, İHA'nın "hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu" savunurken, ABD ise uçağın "uluslararası hava sahasında vurulduğunu" öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca, saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti.

Gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Temsilciler Meclisi

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