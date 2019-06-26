ABD Temsilciler Meclisinden sınırdaki mültecilere yardıma onay

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin Meksika sınırında bekleyen binlerce mülteci aile ve çocuk için 4,5 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada 230 vekil tasarının lehinde, 195 vekil aleyhinde oy kullandı.

Yasa tasarısı, ABD-Meksika sınırında bekletilen on binlerce aile ve çocuğa acil durumlar için gerekli tıbbi standartların sağlanması, gözaltındaki bireyler için sağlık kontrolleri, gıda ve hijyen yardımın yanı sıra yetkili personelin eğitimi gibi maddeleri öngörüyor.

- "Sınırda çocuk istismarı"

Tasarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sınırdaki binlerce çocuğun gözaltına alınmasını "çocuk istismarı" olarak nitelendirdi.

Pelosi, "Orada yaşanlar, sahip olduğumuz tüm değerleri ihlal eden bir vahşettir. Bu, (ABD Başkanı Donald Trump) yönetiminin çocuklara uyguladığı acımasız tavra ve çocuk istismarına karşı olan bir yasadır." dedi.

Yasa tasarısının ABD Senatosunda da oylamaya sunulacağı belirtilirken, Trump, tasarının Kongrenin her iki kanadından da geçmesi durumunda veto yetkisini kullanacağını ifade etti.