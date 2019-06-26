HABER

ABD Temsilciler Meclisinden sınırdaki mültecilere yardıma onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 07:28 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin Meksika sınırında bekleyen binlerce mülteci aile ve çocuğa 4,5 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı - 230 vekil tasarının lehinde, 195 vekil aleyhinde oy kullandı - Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi: - "Orada yaşanlar, sahip olduğumuz tüm değerleri ihlal eden bir vahşettir. Bu, (ABD Başkanı Donald Trump) yönetiminin çocuklara uyguladığı acımasız tavra ve çocuk istismarına karşı olan bir yasadır"

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin Meksika sınırında bekleyen binlerce mülteci aile ve çocuk için 4,5 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada 230 vekil tasarının lehinde, 195 vekil aleyhinde oy kullandı.

Yasa tasarısı, ABD-Meksika sınırında bekletilen on binlerce aile ve çocuğa acil durumlar için gerekli tıbbi standartların sağlanması, gözaltındaki bireyler için sağlık kontrolleri, gıda ve hijyen yardımın yanı sıra yetkili personelin eğitimi gibi maddeleri öngörüyor.

- "Sınırda çocuk istismarı"

Tasarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sınırdaki binlerce çocuğun gözaltına alınmasını "çocuk istismarı" olarak nitelendirdi.

Pelosi, "Orada yaşanlar, sahip olduğumuz tüm değerleri ihlal eden bir vahşettir. Bu, (ABD Başkanı Donald Trump) yönetiminin çocuklara uyguladığı acımasız tavra ve çocuk istismarına karşı olan bir yasadır." dedi.

Yasa tasarısının ABD Senatosunda da oylamaya sunulacağı belirtilirken, Trump, tasarının Kongrenin her iki kanadından da geçmesi durumunda veto yetkisini kullanacağını ifade etti.

- Meksika sınırındaki göçmen krizi

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.

Trump ise, göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye neden olmuştu.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Adana'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar varAdana'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD-Meksika sınırı Donald Trump Temsilciler Meclisi

En Çok Okunan Haberler

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Antalya'da can pazarı! Turistleri taşıyan araç hurdaya döndü!

Antalya'da can pazarı! Turistleri taşıyan araç hurdaya döndü!

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te korkunç cinayet! Başörtüsü ile boğularak öldürüldü

Fatih'te korkunç cinayet! Başörtüsü ile boğularak öldürüldü

Adana'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi

Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Sultangazi'de silahlı soygun! Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!

Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.