ABD Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'daki komisyon da Türkiye'ye yaptırım tasarısı onaylandı, Ankara'dan Ankara 'saygısızlığın yeni tezahürü' tepkisi geldi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, Çarşamba günü S-400 füzesi satın alınması ve Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı askeri operasyon sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması kararını onayladı. Senato, uzun süredir Türkiye'ye yaptırım uygulaması için Başkan Donald Trump'a baskı yapıyor. Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki "2019 Amerikan Ulusal Güvenliğini Koruma ve IŞİD'in Yeniden Ortaya Çıkmasını Engelleme Yasası" oylaması, 4'e karşı 18 oyla geçti. Yasanın öncülerinden Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, "Senato'nun bir araya gelmesinin ve bu fırsatı Türkiye'nin tavrını değiştirmesi için kullanmasının zamanı geldi. Bize burun kıvırdılar, diğer NATO müttefiklerine de burun kıvırdılar." dedi. Bir başka Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise yasa tasarısına itiraz etti. Bunun Başkan'ın gücünü kısıtlayacağını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la müzakere etmesini zorlaştıracağını söyledi. Ancak komisyondaki senatörlerin çoğu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzesi almasına öfkeli. Bu satışın NATO'nun güvenliğini tehlikeye atacağı görüşündeler.

Aynı senatörler, Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerini geri çekme kararına da tepkili. Bunun, Türkiye'nin yakın zamana kadar IŞİD'e karşı savaşında ABD'ye destek veren Kürt güçlere karşı operasyon başlatmasına yol açtığını söylüyorlar. Komisyonda kabul edilen tasarı, Senato'ya gidecek. Senato'da da onaylanması durumunda yasalaşması için Kongre'nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi gerekiyor. Temsilciler Meclisi de kendi hazırladığı Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısını Ekim ayında 16'ya karşı 403 oyla kabul etmişti. ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısında neler var? Benzer tasarıların hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da kabul edilmesi durumunda iki kanattan yetkilendirilen gruplar bir araya gelerek ortak bir tasarı oluşturuyor. Tasarının yeniden hem Temsilciler Meclisi hem Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın da onayı gerekiyor. Kongre'den geçen yasaları Trump 10 gün içinde veto edebilir.