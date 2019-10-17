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ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi! Tasarı onaylandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 00:42 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı devam eden "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Beyaz Saray'ın "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi! Tasarı onaylandı!

Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Vekil Michael McCaul tarafından sunulan tasarı 60'a karşı 354 oyla Meclisten geçti. Tasarıya "hayır" oyu veren 60 vekilin de Cumhuriyetçi Parti üyesi olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararının eleştirildiği tasarıda ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik operasyonu durdurma çağrısı yapıldı.

Oylama sonrası tasarıya ilişkin açıklamada bulunan Engel, "Bugün göz önünde bulundurduğumuz bu tasarı, Trump'ın Suriye’deki politikasını her iki parti olarak reddeden açık bir girişimdir." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisi YPG PKK

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