ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın azline onay çıktı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesine ilişkin "görevini suistimal etmek" ve "Kongre'de soruşturmayı engellemeye çalışmak" suçlamaları kabul edildi. Böylece Trump'ın Senato'da yargılanmasının önü açılmış oldu.

Trump'ı Senato'ya ifade vermeye mahkum eden suçlamalardan "Görevi kötüye kullanma" maddesi Temsilciler Meclisi'ndeki 197 milletvekili tarafından reddedilirken, 230 milletvekili tarafından onaylandı. Trump hakkındaki diğer suçlama olan "Kongre'nin işleyişini engellemek" maddesine ise 229 milletvekili onay verirken, 198 milletvekili ret oyu kullandı. İki Demokrat senatör her iki madde için hayır oyu verirken, bir Demokrat senatör de "Kongre'nin işleyişini engellemek" maddesine karşı ret oyu kullandı. Cumhuriyetçiler her iki maddeye de toplu olarak ret oyu kullandılar.

ABD'de azil talebiyle suçlanan üçüncü başkan olan Trump, kararı "Hiç bir suç yokken azil kararı verilen ilk insanım" sözleriyle eleştirdi.

Senato'nun Trump'la ilgili oturumunu ocak ayında yapması bekleniyor.