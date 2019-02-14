HABER

ABD Temsilciler Meclisi'nden Yemen hamlesi

14.02.2019 10:17 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verilen desteğin kesilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi'nden Yemen hamlesi

Başkan Trump'ın tasarıyı veto edeceği öne sürülüyor.ABD Kongesi'nin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi, Washington yönetiminin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada tasarı 177 ret oyuna karşı 248 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi 18 Meclis üyesi de tasarıya destek verdi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Senato'da da kabul edilmesi halinde Başkan Donald Trump'ın tasarıyı veto edeceği ifade ediliyor. Trump bugüne kadar herhangi bir tasarıya karşı veto yetkisini kullanmamıştı. Tasarının 30 gün içerisinde Senato'ya gelmesi bekleniyor.

Tasarıda, ABD yönetiminin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırılarına verilen desteğin sonlandırılmasını öngörüyor. Tasarı bundan sonra Yemen iç savaşı konusunda Riyad'a sağlanacak herhangi bir destek için Kongre onayı alınmasını gerekli kılıyor.

"Savaştaki rolümüz utanç verici"

Tasarıya destek veren Demokrat üyelerden Barbara Lee, "Dünyadaki en büyük insani krizin ortaya çıkmasına ve giderek kötüleşmesine neden olduk. Bu savaştaki rolümüz açıkça utanç verici" diye konuştu.

Tasarıya karşı konuşan Cumhuriyetçi üyeler ise, tasarının yersiz olduğunu çünkü ABD'nin çatışmalarda yer almadığını operasyonlara katılan uçaklara yakıt nakliyesi yaptığını savundu. Cumhuriyetçiler ayrıca tasarının Washington'ın bölge ilişkilerine zarar vereceğini ayrıca aşırılıkla mücadelede elini zayıflatacağını ileri sürdü.

Tasarı Yemen'deki insani krizi engellemek ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan yönetimine güçlü bir mesaj vermek amacıyla iki hafta önce Kongre'nin gündemine gelmişti.

Riyad öncülüğünde kurulan koalisyona silah ve istihbarat desteği veren Batılı ülkeler, Kaşıkçı cinayetinin ardından Yemen’deki savaşın bitirilmesi için bir süredir baskı yapıyordu. İç savaşta Suudi Arabistan, İran destekli Husi isyancılarına karşı merkezi hükümeti destekliyor. 2015'ten bu yana devam eden savaşta BM verilene göre 10 binden fazla insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan açlık ve salgın hastalık tehlikesi altında.

rtr/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Sosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorSosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
ABD Hava Kuvvetleri'nin eski çalışanına İran'a casusluk suçlamasıABD Hava Kuvvetleri'nin eski çalışanına İran'a casusluk suçlaması
FBI, bir seri katilin öldürdüğü kadınlara ait çizimlerini yayımladıFBI, bir seri katilin öldürdüğü kadınlara ait çizimlerini yayımladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Hollanda'dan Maduro'ya ada şoku!

Hollanda'dan Maduro'ya ada şoku!

ABD Hava Kuvvetleri'nin eski çalışanına İran'a casusluk suçlaması

ABD Hava Kuvvetleri'nin eski çalışanına İran'a casusluk suçlaması

FBI, bir seri katilin öldürdüğü kadınlara ait çizimlerini yayımladı

FBI, bir seri katilin öldürdüğü kadınlara ait çizimlerini yayımladı

'Duma’daki ‘kimyasal saldırı' görüntüleri mizansendi'

'Duma’daki ‘kimyasal saldırı' görüntüleri mizansendi'

Bambaşka şehirler, bambaşka zamanlar! Tek ortak nokta ise...

Bambaşka şehirler, bambaşka zamanlar! Tek ortak nokta ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.