ABD Temsilciler Meclisi'nden Yemen hamlesi

Başkan Trump'ın tasarıyı veto edeceği öne sürülüyor.ABD Kongesi'nin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi, Washington yönetiminin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada tasarı 177 ret oyuna karşı 248 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi 18 Meclis üyesi de tasarıya destek verdi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Senato'da da kabul edilmesi halinde Başkan Donald Trump'ın tasarıyı veto edeceği ifade ediliyor. Trump bugüne kadar herhangi bir tasarıya karşı veto yetkisini kullanmamıştı. Tasarının 30 gün içerisinde Senato'ya gelmesi bekleniyor.

Tasarıda, ABD yönetiminin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırılarına verilen desteğin sonlandırılmasını öngörüyor. Tasarı bundan sonra Yemen iç savaşı konusunda Riyad'a sağlanacak herhangi bir destek için Kongre onayı alınmasını gerekli kılıyor.