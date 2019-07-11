HABER

ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesine Twitter'da engelleme davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesi Alexandria Ocasio Cortez'e, sosyal medya platformu Twitter'daki takipçilerini engellemesi sebebiyle dava açıldı

ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesi Alexandria Ocasio Cortez'e, Twitter'da takipçilerini engellediği gerekçesiyle dava açıldı.

BBC'nin haberine göre, eski New York eyalet meclisi üyeleri Dov Hikind ve Joseph Saladino tarafından açılan davada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da kullanıcılarını engellememesi yönündeki mahkeme kararı örnek gösterildi ve aynısının Ocasio Cortez'e de uygulanması gerektiği savunuldu.

Davacılar, yasaların tüm politikacılara eşit uygulanması gerektiğini kaydetti.

Saladino, Twitter'da "Trump'ın insanları engellemesine izin verilmiyor, standartlar herkese eşit mi uygulanacak?" paylaşımını yaptı.

Hikind, Cortez'in Twitter'da "Yahudi değerlerinin sadık savunucusu" olması nedeniyle kendisini engellediğini iddia ederken, "kamuya açık bir foruma" katılımının önüne geçildiğini belirtti.

Hikind'in Cortez'i, ABD hükümetinin Meksika sınırındaki faaliyetlerini "toplama kampına" benzetmesinin ardından eleştirdiği kaydedildi.

Konu hakkında henüz yorum yapmayan Cortez'in 4,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Hafta başında ABD federal temyiz mahkemesi, Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar vermişti.

ABD Başkanının Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada, sosyal medyayı kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna hükmetmişti.

PARTNERMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmışMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmış
Vali Akbıyık, İran sınırındaki güvenlik yolları ve duvarlarını incelediVali Akbıyık, İran sınırındaki güvenlik yolları ve duvarlarını inceledi
Narkotik köpeği Vuslat emekli olduNarkotik köpeği Vuslat emekli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alexandria Ocasio-Cortez Twitter

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hükümlülere en anlamlı ceza

Hükümlülere en anlamlı ceza

Batman'da teröristlerin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı!

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Tencereyle taşıdılar! Çamaşır makinelerinde saklıyorlarmış

Tencereyle taşıdılar! Kilolarcası bir arada

Sırıkların en üstüne yerleştiriyorlar! Gören şaşkına dönüyor

Sırıkların en üstüne yerleştiriyorlar! Gören şaşkına dönüyor

Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Yükseklik korkusu nedeniyle mahkeme salonu değişti

Boşanmaya geldi, 5. katı duyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.